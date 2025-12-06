Παναθηναϊκός – Ιωνία 88-43: Έκανε το «8 στα 8» με εμφατικό τρόπο και +45!

INTIME NEWS

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός ήταν επιβλητικός κόντρα στην Ιωνία, την οποία «διέλυσε» με 88-43 κι έκανε το «8 στα 8» στην Α1 Γυναικών.

Την εντυπωσιακή πορεία του συνεχίζει το «τριφύλλι», παραμένοντας η μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινες» επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα κι επί της ουσίας είχαν «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη από το πρώτο δεκάλεπτο, όπου το σκορ ήταν 32-11!

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το πρώτο μέρος προηγούμενος με 60-20, ενώ έφτασε τη διαφορά ακόμα και στο +50 (74-24), με τις παίκτριες της Σελέν Ερντέμ να έχουν έτσι τη δυνατότητα να κάνουν και συντήρηση δυνάμεων, ενόψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στο Eurocup.

Οι διαιτητές: Βελέντζας-Γαραντιώτης-Αντωνιάδης

Τα δεκάλεπτα: 32-11, 60-20, 77-31, 88-43

Παναθηναϊκός (Ερντέμ): Φίτζεραλντ 7(1), Κωτούλα, Μπράουν 14(2), Κουμαντσιώτου 2, Γαλανόπουλος 9(3), Πολυμένη 2, Βίτολα 11(1), Χατζηλεοντή 16(2), Κριμίλη 6(1), Χατζηγιακουμή 7(1), Υφαντοπούλου 2, Πρινς 12.

Ιωνία (Βελτσίστας): Δαμουλάκη 4, Βιντιλαίου 7(1), Καραγιάννη 3(1),Πασχάλη, Νικολοπούλου 3(1), Συροπούλου, Γκριγκς 7(1), Τσιανάκη 3(1), Φουράκη, Μανίς 2, Κλαρκ 7(1), Στογιανόφσκα 7(1).