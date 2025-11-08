Κορυφαίο στέλεχος της ΕΟΚ ερευνάται από την ΑΑΔΕ

Onsports Team

Όπως αποκάλυψε το ieidiseis.gr είναι σε εξέλιξη έρευνα της ΑΑΔΕ για επιχείρηση – καφενεία συγκεκριμένα – κορυφαίου στελέχους της Ομοσπονδίας.

Μια είδηση που συζητιέται στο χώρο του μπάσκετ και όχι μόνο, ήρθε να αποκαλύψει η ιστοσελίδα ieidiseis.gr. Αυτή αφορά την έρευνα της ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις κορυφαίου στελέχους της ΕΟΚ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα του ieidiseis.gr:

«Έρχονται πολύ δύσκολες μέρες για κορυφαίο στέλεχος της πολυβασανισμένης Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Μαθαίνουμε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έρευνα της ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις του και ειδικότερα για τα τα καφενεία που έχει ανά την Ελλάδα.

Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η Ελεγκτική Αρχή του Γ. Πιτσιλή έχει βρει “σημεία και τέρατα”. Πράγματα δηλαδή, που δεν δικαιολογούνται και δύσκολα δεν θα έχουν μεγάλη συνέχεια.

Τι κρίμα! Η ΕΟΚ με το φωτοστέφανο της εξυγίανσης να είναι τώρα αναγκασμένη να δώσει εξηγήσεις και να βρει τις κατάλληλες άκρες για να αποφύγει τη “Δαμόκλειο σπάθη” της Εφορίας.

Και το δυστύχημα είναι ότι οι “φίλοι” τους δεν μπορούν πλέον να τους βοηθήσουν. Εμείς πάντως ξέρουμε τη λύση: Να φέρουν… Σέρβους διαιτητές, συγνώμη, Ελεγκτές θέλαμε να πούμε.

Μέχρι τότε υπομονή και καφέ και τσάι στην “παράγκα”».