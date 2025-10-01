Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Πανιώνιος: Επιστροφή στα ευρωπαϊκά παρκέ, κόντρα στην Τσέμνιτζ
Οnsports Τeam 01 Οκτωβρίου 2025, 14:03
ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανιώνιος: Επιστροφή στα ευρωπαϊκά παρκέ, κόντρα στην Τσέμνιτζ

Ο Πανιώνιος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 11 χρόνια και 8 μήνες, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να υποδέχεται στο κλειστό της Γλυφάδας την Τσέμνιτζ για την πρώτη αγωνιστική του Eurocup.

Ο Πανιώνιος θα δώσει τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα του μετά από 11 χρόνια και 8 μήνες και αν μη τι άλλο ο κόσμος αναμένεται να δώσει βροντερό παρών στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας. 

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης υποδέχεται στην γερμανική Τσέμνιτζ (19:30) και θέλει να κάνει ποδαρικό με το δεξί, προκειμένου να πάρει την απαραίτητη ώθηση να εκκινήσει με θετικό αποτέλεσμα μια δύσκολη διοργάνωση.

Tο πρόγραμμα του Πανιωνίου έχει ως εξής:

1η αγωνιστική
1/10 Πανιώνιος - Τσέμνιτς Νάινερς

2η αγωνιστική
7/10 Ουλμ - Πανιώνιος

3η αγωνιστική
15/10 Πανιώνιος - Μπουργκ αν Μπρες

4η αγωνιστική
22/10 Μπουντούτσνοστ - Πανιώνιος

5η αγωνιστική
28/10 Πανιώνιος - Τρέντο

6η αγωνιστική
4/11 Τουρκ Τέλεκομ - Πανιώνιος

7η αγωνιστική
12/11 Λόντον Λάιονς - Πανιώνιος

8η αγωνιστική
19/11 Πανιώνιος - Λιετκαμπέλις

9η αγωνιστική
5/12 Μπεσίκτας - Πανιώνιος

10η αγωνιστική
9/12 Τσέμνιτς Νάινερς - Πανιώνιος

11η αγωνιστική
17/12 Πανιώνιος - Ουλμ

12η αγωνιστική
2/1 Μπουργκ αν Μπρες - Πανιώνιος

13η αγωνιστική
7/1 Πανιώνιος - Μπουντούτσνοστ

14η αγωνιστική
13/1 Τρέντο - Πανιώνιος

15η αγωνιστική
21/1 Πανιώνιος - Τουρκ Τέλεκομ

16η αγωνιστική
28/1 Πανιώνιος - Λόντον Λάιονς

17η αγωνιστική
4/2 Λιεκαμπέλις - Πανιώνιος

18η αγωνιστική
10/2 Πανιώνιος - Μπεσίκτας



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Πανιώνιος: Επιστροφή στα ευρωπαϊκά παρκέ, κόντρα στην Τσέμνιτζ
26 λεπτά πριν Πανιώνιος: Επιστροφή στα ευρωπαϊκά παρκέ, κόντρα στην Τσέμνιτζ
EUROPA LEAGUE
Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του Κόντη πριν το Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ίγκλις
33 λεπτά πριν Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του Κόντη πριν το Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ίγκλις
EUROLEAGUE
Αταμάν σε παίκτες: «Δεν είμαστε έτοιμοι, είναι φυσιολογικό»
38 λεπτά πριν Αταμάν σε παίκτες: «Δεν είμαστε έτοιμοι, είναι φυσιολογικό»
ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ
Μάριους Γκριγκόνις: The White Knight returns (pics, vids)
1 ώρα πριν Μάριους Γκριγκόνις: The White Knight returns (pics, vids)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Τα δύο σχόλια που έκαναν την Μπάρκα να βουρκώσει 5 μήνες από το τέλος της εκπομπής της