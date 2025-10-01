Πανιώνιος: Επιστροφή στα ευρωπαϊκά παρκέ, κόντρα στην Τσέμνιτζ

Οnsports Τeam

Ο Πανιώνιος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 11 χρόνια και 8 μήνες, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να υποδέχεται στο κλειστό της Γλυφάδας την Τσέμνιτζ για την πρώτη αγωνιστική του Eurocup.

Ο Πανιώνιος θα δώσει τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα του μετά από 11 χρόνια και 8 μήνες και αν μη τι άλλο ο κόσμος αναμένεται να δώσει βροντερό παρών στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης υποδέχεται στην γερμανική Τσέμνιτζ (19:30) και θέλει να κάνει ποδαρικό με το δεξί, προκειμένου να πάρει την απαραίτητη ώθηση να εκκινήσει με θετικό αποτέλεσμα μια δύσκολη διοργάνωση.

Tο πρόγραμμα του Πανιωνίου έχει ως εξής:

1η αγωνιστική

1/10 Πανιώνιος - Τσέμνιτς Νάινερς

2η αγωνιστική

7/10 Ουλμ - Πανιώνιος

3η αγωνιστική

15/10 Πανιώνιος - Μπουργκ αν Μπρες

4η αγωνιστική

22/10 Μπουντούτσνοστ - Πανιώνιος

5η αγωνιστική

28/10 Πανιώνιος - Τρέντο

6η αγωνιστική

4/11 Τουρκ Τέλεκομ - Πανιώνιος

7η αγωνιστική

12/11 Λόντον Λάιονς - Πανιώνιος

8η αγωνιστική

19/11 Πανιώνιος - Λιετκαμπέλις

9η αγωνιστική

5/12 Μπεσίκτας - Πανιώνιος

10η αγωνιστική

9/12 Τσέμνιτς Νάινερς - Πανιώνιος

11η αγωνιστική

17/12 Πανιώνιος - Ουλμ

12η αγωνιστική

2/1 Μπουργκ αν Μπρες - Πανιώνιος

13η αγωνιστική

7/1 Πανιώνιος - Μπουντούτσνοστ

14η αγωνιστική

13/1 Τρέντο - Πανιώνιος

15η αγωνιστική

21/1 Πανιώνιος - Τουρκ Τέλεκομ

16η αγωνιστική

28/1 Πανιώνιος - Λόντον Λάιονς

17η αγωνιστική

4/2 Λιεκαμπέλις - Πανιώνιος

18η αγωνιστική

10/2 Πανιώνιος - Μπεσίκτας