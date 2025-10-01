Πανιώνιος: Επιστροφή στα ευρωπαϊκά παρκέ, κόντρα στην Τσέμνιτζ
Ο Πανιώνιος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 11 χρόνια και 8 μήνες, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να υποδέχεται στο κλειστό της Γλυφάδας την Τσέμνιτζ για την πρώτη αγωνιστική του Eurocup.
Ο Πανιώνιος θα δώσει τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα του μετά από 11 χρόνια και 8 μήνες και αν μη τι άλλο ο κόσμος αναμένεται να δώσει βροντερό παρών στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας.
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης υποδέχεται στην γερμανική Τσέμνιτζ (19:30) και θέλει να κάνει ποδαρικό με το δεξί, προκειμένου να πάρει την απαραίτητη ώθηση να εκκινήσει με θετικό αποτέλεσμα μια δύσκολη διοργάνωση.
Tο πρόγραμμα του Πανιωνίου έχει ως εξής:
1η αγωνιστική
1/10 Πανιώνιος - Τσέμνιτς Νάινερς
2η αγωνιστική
7/10 Ουλμ - Πανιώνιος
3η αγωνιστική
15/10 Πανιώνιος - Μπουργκ αν Μπρες
4η αγωνιστική
22/10 Μπουντούτσνοστ - Πανιώνιος
5η αγωνιστική
28/10 Πανιώνιος - Τρέντο
6η αγωνιστική
4/11 Τουρκ Τέλεκομ - Πανιώνιος
7η αγωνιστική
12/11 Λόντον Λάιονς - Πανιώνιος
8η αγωνιστική
19/11 Πανιώνιος - Λιετκαμπέλις
9η αγωνιστική
5/12 Μπεσίκτας - Πανιώνιος
10η αγωνιστική
9/12 Τσέμνιτς Νάινερς - Πανιώνιος
11η αγωνιστική
17/12 Πανιώνιος - Ουλμ
12η αγωνιστική
2/1 Μπουργκ αν Μπρες - Πανιώνιος
13η αγωνιστική
7/1 Πανιώνιος - Μπουντούτσνοστ
14η αγωνιστική
13/1 Τρέντο - Πανιώνιος
15η αγωνιστική
21/1 Πανιώνιος - Τουρκ Τέλεκομ
16η αγωνιστική
28/1 Πανιώνιος - Λόντον Λάιονς
17η αγωνιστική
4/2 Λιεκαμπέλις - Πανιώνιος
18η αγωνιστική
10/2 Πανιώνιος - Μπεσίκτας