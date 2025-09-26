Η εκτόξευση των τουρνουά 3Χ3 «Τάπα στη βία και το ρατσισμό» ΟΠΑΠ

Οnsports Τeam

Τα εφετινά τουρνουά 3Χ3 «Τάπα στη βία και το ρατσισμό» ΟΠΑΠ στέφθηκαν με επιτυχία, καθώς πήραν μέρος περισσότερα από 5.000 παιδιά.

Ιδανική επιλογή για να κάνει τον απολογισμό και να «αποκαλύψει» ορισμένα από τα μυστικά της επιτυχίας αυτής, δεν είναι άλλη, από την διεθνή καλαθοσφαιρίστρια των 3Χ3 γυναικών και Ειδική Γραμματέα του ΠΣΑΚΚ Ιωάννα Δίελα.

Για μια ακόμη χρόνια, τα τουρνουά 3X3 «Τάπα στη βία και το ρατσισμό» ΟΠΑΠ, στέφθηκαν με επιτυχία και μάλιστα οι συμμετοχές εκτοξεύθηκαν. Που οφείλεται αυτή η άνοδος;

«Η εφετινή ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή και αυτό δείχνει ότι η δράση μας έχει αγκαλιαστεί απο τον κόσμο. Η επιτυχία δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι το μπάσκετ είναι ένα άθλημα με τεράστια απήχηση στην Ελλάδα, αλλά και στο ότι τα τουρνουά μας είναι δωρεάν και ανοιχτά σε όλους. Δεν έχει σημασία η ηλικία, το φύλο ή το επίπεδο εμπειρίας, μπορεί να έρθει κάποιος που παίζει χρόνια, ή κάποιος που δεν έχει ξαναπιάσει μπάλα, και να συμμετάσχει ισότιμα.

Στόχος μας δεν είναι να βγάλουμε πρωταθλητές, αλλά να δώσουμε χώρο στον καθένα να διασκεδάσει. Να έρθει με την παρέα του, να περάσει καλά, να απολαύσει το παιχνίδι και να νιώσει την ατμόσφαιρα της μεγάλης γιορτής του μπάσκετ.

Παράλληλα, επιδιώκουμε να συνδέουμε τις γενιές. Σε κάθε event δίνουμε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να έρθουν σε άμεση επαφή με ενεργούς αθλητές, οι οποίοι μοιράζονται εμπειρίες και στιγμές μαζί τους. Την ίδια στιγμή, τιμούμε σπουδαίους παλαίμαχους που έχουν γράψει ιστορία και ολοκληρώσει την αγωνιστική τους πορεία. Με αυτόν τον τρόπο, το παρόν συναντά το παρελθόν, προσφέροντας έμπνευση στους νέους και αναγνώριση στους παλιούς

Φυσικά, το κοινωνικό μήνυμα του τουρνουά μας “Τάπα στη βία και στο ρατσισμό“ δίνει μια πρόσθετη αξία. Οι συμμετέχοντες δεν παίζουν απλώς μπάσκετ, γίνονται φορείς ενός μηνύματος που αφορά όλους μας. Και βέβαια, η σταθερή στήριξη του ΟΠΑΠ, η δυνατή παρουσία στα social media και η άρτια οργάνωση προσφέρουν κύρος και ασφάλεια, ενώ η ατμόσφαιρα γιορτής που δημιουργείται γύρω από κάθε τουρνουά λειτουργεί ελκυστικά για οικογένειες, φίλους και αθλητές κάθε ηλικίας. Επιπλέον, το 3X3, ως πιο γρήγορη και συναρπαστική μορφή μπάσκετ, κερδίζει συνεχώς έδαφος στην Ελλάδα.

Όλα αυτά μαζί εξηγούν γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να μας τιμούν με τη συμμετοχή τους και να γεμίζουν τα γήπεδα με χαμόγελα».

Για τι αριθμό συμμετοχών μιλάμε; Πόσοι έλαβαν μέρος το 2025;

«Το νούμερο είναι πραγματικό τεράστιο, αφού ξεπεράστηκαν οι 5 χιλιάδες συμμετοχές, ενώ σκεφτείτε ότι υπήρχαν και πολλοί θεατές που παρακολούθησαν τα τουρνουά. Αυτά αποτελούν το μεγαλύτερο κίνητρο για το μέλλον, να συνεχίσουμε, να προσφέρουμε και να δίνουμε στον κόσμο αυτό που αγαπάει, το παιχνίδι, το μπάσκετ…».

Τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία; Πόσοι άνθρωποι δουλεύουν γι’ αυτό; Πόσοι είναι οι συμπαίκτες και ποιοι;

«Πίσω από την εικόνα της γιορτής που βλέπει ο κόσμος, υπάρχει πολύς κόπος, οργάνωση και φυσικά μεγάλη αγάπη για το μπάσκετ. Δουλεύει μια πολυάριθμη ομάδα ανθρώπων, επαγγελματίες της διοργάνωσης, εθελοντές, μέλη του ΠΣΑΚΚ, αλλά και συνεργάτες σε κάθε πόλη που φιλοξενεί το τουρνουά με συντονιστή την ψυχή του ΠΣΑΚΚ, τον κύριο Κώστα Αλεξανδρίδη. Ο καθένας προσφέρει το δικό του κομμάτι ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά: από την προετοιμασία των γηπέδων και την ασφάλεια, μέχρι την επικοινωνία και τις βραβεύσεις.

Φυσικά, χωρίς τους «συμπαίκτες» μας δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τόσα. Ο ΟΠΑΠ είναι ο βασικός μας αρωγός, ενώ η Περιφέρεια Αττικής με την Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού- Ολυμπιακού ιδεώδους Βασιλική Μιλλούση στήριξαν σημαντικά την εφετινή προσπάθεια. Στο πλευρό μας στάθηκαν επίσης μεγάλες εταιρείες και φορείς, όπως η Spalding, η Pefani fruit, η Fila, το Big shoes, η Pizza Fun, η ΙΚΕΑ και η Giannakis Academy, που μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίζουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε στενά με Δήμους, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις τοπικές ενώσεις καλαθοσφαίρισης, ώστε το τουρνουά να φτάνει σε όσο το δυνατόν περισσότερες γειτονιές και να αγκαλιάζεται από τον κόσμο.

Όλοι αυτοί χορηγοί, θεσμικοί φορείς, αθλητές, εθελοντές και φυσικά οι ίδιοι οι συμμετέχοντες αποτελούν μια μεγάλη οικογένεια. Κι αυτή η συλλογική προσπάθεια είναι που κρύβεται πίσω από την επιτυχία».

Καλό το αθλητικό μέρος, ωραίο το παιχνίδι, όμως μέσα από αυτά τα τουρνουά δίνονται και μηνύματα…

«Ακριβώς. Καλό το αθλητικό κομμάτι, ωραίο το παιχνίδι, όμως το τουρνουά δεν μένει μόνο εκεί. Μέσα από αυτά τα event θέλουμε να περάσουμε ουσιαστικά μηνύματα. Το μπάσκετ γίνεται το όχημα για να μιλήσουμε για τον σεβασμό, τη συνεργασία, την ισότητα, αλλά κυρίως για την ανάγκη να πούμε όλοι μαζί “όχι” στη βία και το ρατσισμό.

Ιδιαίτερη χαρά μας έδωσε η παρουσία του Τζάμπολ Αγάπης και του Βαμβακαρίου Ιδρύματος- ΑΡΩΓΗ-, όπου εκείνα τα παιδιά μας θύμισαν τι σημαίνει πραγματικά “μπάσκετ για όλους”. Παράλληλα, συνεργαστήκαμε και με το Όραμα Ελπίδας, δίνοντας στον κόσμο τη δυνατότητα να προσφέρει δείγμα μυελού των οστών και να γίνει εθελοντής δότης ζωής. Να σημειώσω ότι στο παρελθόν ένα από τα δείγματα μας βρέθηκε συμβατό κ κατάφερε να σώσει μια ζωή. Η Αρχοντία Αλεξανδρίδου έκανε ένα μεγάλο δώρο, ένα δώρο ζωής σε συνάνθρωπο μας.

Όλα αυτά δείχνουν ότι το τουρνουά ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού. Είναι μια πλατφόρμα που ενώνει, εμπνέει και κινητοποιεί. Οι συμμετέχοντες είτε είναι παιδιά, είτε νέοι, είτε οικογένειες ζουν το άθλημα ως εμπειρία ζωής. Μαθαίνουν ότι μέσα από τον αθλητισμό μπορούμε να συνυπάρχουμε, να παίζουμε μαζί, να διασκεδάζουμε και ταυτόχρονα να στηρίζουμε σημαντικές κοινωνικές πρωτοβουλίες».

Θα γίνουν κάποιες αλλαγές τα επόμενα χρόνια ή οδεύουμε με τη λογική πως ομάδα ή συνταγή που κερδίζει δεν αλλάζει;

«Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά στο μυαλό μας είναι οτι η βάση θα παραμείνει ίδια, δωρεάν συμμετοχή, μπάσκετ για όλους, έντονο κοινωνικό μήνυμα, αλλά σίγουρα θα προσθέτουμε συνεχώς στοιχεία που θα κρατούν το τουρνουά φρέσκο, ζωντανό και ακόμα πιο κοντά στον κόσμο. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε και να αγκαλιάζουμε όλο και περισσότερες γενιές και κοινότητες».

Έχετε σκεφθεί να διεξαχθεί ένα τουρνουά κι εκτός Ελλάδος;

«Το έχουμε συζητήσει, γιατί το μήνυμα που πρεσβεύουμε ΤΑΠΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ δεν γνωρίζει σύνορα. Η Ελλάδα είναι η βάση μας και θέλουμε να μεγαλώνουμε πρώτα εδώ, όμως σίγουρα μας ενδιαφέρει κάποια στιγμή να βγούμε και εκτός, σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού. Ένα τέτοιο βήμα θα άνοιγε νέους ορίζοντες και θα έκανε το μήνυμα του τουρνουά ακόμα πιο δυνατό διεθνώς».