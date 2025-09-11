Παναθηναϊκός AKTOR: Δεύτερο φιλικό προετοιμασίας στο «T-Center» κόντρα στον Κολοσσό

Οnsports Τeam

Δεύτερο φιλικό παιχνίδι μέσα σε 24 ώρες για τον Παναθηναϊκό AKTOR, καθώς το μεσημέρι (13:30) υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» τον Κολοσσό Ρόδου.

Χθες, οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 93-90 από το Περιστέρι, έχοντας μόλις 7 παίκτες του ρόστερ στη διάθεσή τους, με τον Χρήστο Σερέλη να τονίζει πως «η ομάδα προφανώς, χωρίς να έχει όλους τους παίκτες, προσπαθεί να αφομοιώσει το στυλ που θέλουμε να έχουμε σε άμυνα και επίθεση».

Υπήρχαν, ωστόσο και θετικά στοιχεία σε ατομικό επίπεδο στο πρώτο φιλικό με το Περιστέρι. Ξεκινώντας από την επιστροφή του Μάριους Γκριγκόνις στην αγωνιστική δράση.

Ο Λιθουανός άσος πάτησε παρκέ και αγωνίστηκε μετά από 324 ημέρες αποχής! Τελευταία φορά είχε παίξει στις 21 Οκτωβρίου 2024 στον αγώνα πρωταθλήματος με την ΑΕΚ κι έκτοτε είχε μείνει νοκ άουτ λόγω του σοβαρού προβλήματος που αντιμετώπισε στη μέση.

Στο πρώτο φιλικό της νέας σεζόν, έχοντας μπει εδώ και 10 μέρες σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, ο Γκριγκόνις πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής (15 με 20 λεπτά περίπου) κι έδειξε να είναι αρκετά καλά. Στοιχείο αρκετά ενθαρρυντικό για τη συνέχεια.

Από εκεί και πέρα, πολύ καλή παρουσία είχε ο Ρισόν Χολμς. Ο Αμερικανός σέντερ έρχεται σε ένα νέο κι εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, αλλά έδειξε πως μπαίνει σταδιακά στη φιλοσοφία της ομάδας και της ευρωπαϊκής λογικής. Σαφώς θα χρειαστεί αρκετό χρόνο ακόμα, αλλά βρίσκεται στον σωστό δρόμο.

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο από το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι είναι και το γεγονός πως οι Τι Τζέι Σορτς και Κέντρικ Ναν βρέθηκαν για αρκετή ώρα μαζί μέσα στο παρκέ. Αυτή η συνεργασία είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για τους Πράσινους ενόψει της νέας σεζόν και τα πρώτα δείγματα ήταν θετικά, με τους δύο Αμερικανούς να είναι οι κορυφαίοι του Τριφυλλιού με 20 και 22 πόντους, αντίστοιχα.