Στα ημιτελικά του Americup με... υπογραφή Γκραντ

Οnsports Τeam

Η Αμερική επικράτησε με 83-70 απέναντι στην Ουρουγουάη και έτσι πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Americup με φοβερή εμφάνιση του Τζαβόντε Σμαρτ και κομβικό τον παίκτη του Παναθηναϊκού.

Η Αμερική συνεχίζει να επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο το ρόλο του... φαβορί και με την επικράτησή της επί της Ουρουγουάη (83-70) πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, με τους Σμαρτ και Γκραντ να είναι όλα τα... λεφτά.

Ο Τζαβόντε Σμαρτ έκανε μία τρομερή εμφάνιση και σε 27:50 μέτρησε 27 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Συμπαραστάτη είχε τον Τζέριαν Γκραντ με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ σε 26:18. Διψήφιος ήταν ακόμα ο Ζακ Όγκαστ, ο οποίος ολοκλήρωσε το ματς με 13 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Για την Ουρουγουάη ξεχώρισε ο Σαντιάγκο Βέσκοβι με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 30:53 αλλά και ο Εμιλιάνο Σέρες, ο οποίος μέτρησε σε 25:04 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 38-45, 63-60, 83-70