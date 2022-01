BCL: Για πρώτη φορά στο Στρασβούργο ο ΠΑΟΚ

Αντιμέτωπος με τη Στρασμπούρ θα τεθεί ο ΠΑΟΚ για τα play-in του Basketball Champions League. Αξίζει να σημειωθεί πως η ομάδα της Θεσσαλονίκης μετράει συνολικά 47 παιχνίδια κόντρα σε 13 διαφορετικούς συλλόγους στη Γαλλία, ενώ με τη Στράσμπουρ είναι η πρώτη φορά που «συναντιούνται».

Όπως αναφέρει η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ:

«Μετά από 47 επίσημους αγώνες με 13 διαφορετικές ομάδες από τη Γαλλία, έρχεται πλέον η ώρα για τον ΠΑΟΚ mateco, να αντιμετωπίσει και την SIG Strasbourg. Ο αγώνας που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (5/1 στις 21:00) στο Rhenus Sport του Στρασβούργου(, θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας μας για το 2022, αλλά και το πρώτο παιχνίδι της σειράς των αγώνων με την SIG Strasbourg για τα Play-In του Basketball Champions League. Στόχος οι 2 νίκες που οδηγούν στους «16» της διοργάνωσης.

Θα ακολουθήσει ο 2ος αγώνας που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο PAOK Sports Arena την Τετάρτη 12/1 (19:30) και εφόσον χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι για να αναδειχθεί η ομάδα που θα συνεχίσει, η σειρά θα επιστρέψει στο Στρασβούργο (Τετάρτη 19/1, 21:00) κι αυτός θα είναι ο 50ός αγώνας στην ιστορία των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ mateco με ομάδες από τη Γαλλία!

Όσους αγώνες έχει ο ΠΑΟΚ mateco με ομάδες από τη Γαλλία, άλλους τόσους, δηλαδή 47, έχει και με ομάδες από την Ιταλία. Με 14 όμως διαφορετικές ομάδες από την γειτονική χώρα ως αντιπάλους. Την Τετάρτη, η SIG Strasbourg θα γίνει η 14η ομάδα από τη Γαλλία που θα βρεθεί στο δρόμο του ΠΑΟΚ mateco. Ενδιαφέρον…

Η ιστορία ξεκίνησε με τη Le Mans…

Στις 18 Νοεμβρίου του 1975 στο Le Mans ξεκίνησε να γράφεται η ιστορία αυτών των αναμετρήσεων. Με αγώνα για το Κύπελλο Κόρατς, βαριά ήττα (112-73 και πρώτο σκόρερ με 23 πόντους τον αείμνηστο Γιάννη Πολίτη) και νίκη (69-67, με 25 πόντους από τον Γιάννη Κανακάκη) στον επαναληπτικό στο Αλεξάνδρειο, αλλά αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Σε αυτά τα 47 παιχνίδια που έχουν προηγηθεί, ο ΠΑΟΚ mateco μετράει 27 νίκες, με το επιβλητικό 125-78 επί της Villeurbanne την περίοδο 1988-89 να είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί (γενικά) στην ιστορία της ομάδας. Ωστόσο, οι δύο νίκες επί της Pau Orthez στα πλέι οφ του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, που έδωσαν και την πρόκριση στο Final 4 εκείνης της χρονιάς, είναι οι πλέον σημαντικές! Το εντυπωσιακό 86-103 του πρώτου αγώνα στη Γαλλία που έμεινε στην ιστορία και για το εντυπωσιακό κάρφωμα του Cliff Levingston με αντίπαλο τον Gheorghe Muresan και το 81-65 στο Αλεξάνδρειο και μέσα σε πανηγυρικό κλίμα για την πρόκριση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη φορά που κρίθηκαν αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ mateco με μία Γαλλική ομάδα σε διαδικασία ''best of three'' αγώνων.

H SIG Strasbourg θα είναι η 14η ομάδα από τη Γαλλία που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ mateco. Οι προηγούμενες 13; Antibes, Chalon, Cholet, Dijon, Gravelines, Le Havre, Le Mans, Limoges, Mulhouse, Nanterre, Orthez, Roanne και Villeurbanne. Ο ΠΑΟΚ mateco έχει αντιμετωπίσει 10 φορές τη Limoges (ρεκόρ 5-5) και 8 τη Villeurbanne (2-6)!».