«Ταξίδι στα Αστέρια»: Το Tweet της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την ταινία (video)

Από τον Σεπτέμβριο, οι αίθουσες των κινηματογράφων θα μας ταξιδέψουν στη «ζωή» του πιο επιτυχημένου τμήματος στην ιστορία του Ελληνικού αθλητισμού που γιγαντώθηκε στα χέρια της οικογένειας Γιαννακόπουλου και χάρισε στην Ελλάδα μοναδικές στιγμές και επιτυχίες σπάζοντας τα όρια της χώρας και δημιουργώντας μια μοναδική φήμη σε κάθε γωνιά της υφηλίου.

Ωστόσο, ήδη η ταινία δείχνει την απήχηση που θα έχει, όταν επισήμως κυκλοφορήσει, ακόμα και στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, με ποστάρισμα στον επίσημο λογαριασμό της, η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανέβασε το trailer της ταινίας, γράφοντας χαρακτηριστικά πως: «Φαίνεται καλή».

Δείτε το ποστάρισμα των Ισραηλινών:

Looking goooood @paobcgr ?️



A journey to the stars #??????????????? pic.twitter.com/QKJAebSUYt