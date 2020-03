Κοροναϊκός: Τέλος και στο πρωτάθλημα του Ισραήλ

Μέχρι και πριν λίγες ώρες αρκετοί παίκτες είχαν εκφράσει έντονα την δυσαρέσκειά τους μέσω social media για την επιμονή της λίγκας του Ισραήλ να διεξαχθούν κανονικά αλλά χωρίς κόσμο τα παιχνίδια.

Τελικά το πρωί της Παρασκευής επικράτησε η λογική και μπήκε «λουκέτο» μέχρι τουλάχιστον τα τέλη Μαρτίου.

