Στη Ζαλγκίρις ο Λεκαβίτσιους

Στη Ζαλγκίρις θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λούκας Λεκαβίτσιους, επιστρέφοντας σε αυτή μετά από δύο γεμάτα χρόνια στον Παναθηναϊκό. Ο Λιθουανός πλέι μέικερ κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο με το «τριφύλλι» και αποφάσισε να επιστρέψει στη Ζαλγκίρις του Γιαρούνας Γιασισκεβίτσιους.

Ο Λεκαβίτσιους, που είχε ξεκινήσει την καριέρα του στο Κάουνας, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια με τους πρωταθλητές Λιθουανίας.

Δείτε το tweet της Ζαλγκίρις…

Welcome back Lukas! After a two years in ??, Lukas #Lekavicius will be wearing the green-and-white of #Zalgiris once again! ? #Euroleague #ManoKomanda #MyTeam #Kaunas pic.twitter.com/dW2QkOsrFH