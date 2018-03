Ανακοίνωσε Σακελλαρίου ο Πανιώνιος!

Ο 27χρονος γκαρντ συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο της ομάδας Ίωνα Βαρουξάκη και υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια, ενισχύοντας με την παρουσία του την περιφερειακή γραμμή των «κυανέρυθρων». Μια κίνηση που αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τον «Ιστορικό» για τα επόμενα χρόνια.

Who is who

Ο Βαγγέλης Σακελλαρίου γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου 1980 στην Αθήνα, έχει ύψος 1.95 και αγωνίζεται στις θέσεις του σούτινγκ γκαρντ και του σμολ φόργουορντ. Τα πρώτα του βήματα τα έκανε στην Ολυμπιάδας Άσσου-Λεχαίου και στην συνέχεια πήρε μεταγραφή για τον Πανελλήνιο. Το 2007-08 αγωνίστηκε στην Α1 με την φανέλα του Αιγάλεω, ενώ την ίδια σεζόν συμμετείχε στα πλέι οφ του Ιταλικού πρωταθλήματος με την Αβελλίνο. Την επόμενη χρονιά (2008-09) επέστρεψε στην Ελλάδα και αγωνίστηκε στο Παγκράτι στην Α2 Κατηγορία. Την περίοδο 2009-10 πήρε μεταγραφή για τα Τρίκαλα 2000, όπου αγωνίστηκε στην Α1. Το 2010-11 μετακινήθηκε στο Ρέθυμνο και αγωνίστηκε στην Α2, ενώ το 2011-12 αγωνίστηκε στο Μαρούσι. Τον Οκτώβριο του 2012 πήρε μεταγραφή για την Α.Ε.Ν. Κηφισιά βάζοντας κι εκείνος από την μεριά του ένα λιθαράκι για την άνοδο της ομάδας στην Α1. Δεν ακολούθησε όμως την ομάδα των βορείων προαστίων στα «μεγάλα σαλόνια», αλλά τον Ιούλιο του 2013 υπέγραψε συμβόλαιο με το Λαύριο με το οποίο αγωνίστηκε μέχρι πέρσι έχοντας σε 25 αγώνες, 113 πόντους συνολικά (4.52 ανά αγώνα), 1.64 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ.

Ο Βαγγέλης Σακελλαρίου φόρεσε την φανέλα με το εθνόσημο το 2004. Με την Εθνική Εφήβων συμμετείχε στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα το 2006 στο Βόλο. Με την Εθνική Νέων Ανδρών αγωνίστηκε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων το 2007 στη Ρίγα και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων το 2009 στη Ρόδο, όπου και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι την σεζόν 2014-15 σε αγώνα πρωταθλήματος στην Α2 Κατηγορία με το Λαύριο κόντρα στον Φίλιππο Βέροιας πέτυχε 45 πόντους (7/9 ελεύθερες βολές, 10/13 δίποντα και 6/10 τρίποντα), ενώ είχε και 11 κερδισμένα φάουλ. Την ίδια χρονιά αναδείχθηκε τρίτος σκόρερ στο πρωτάθλημα της Α2 Κατηγορίας με 398 πόντους σε 24 παιχνίδια.