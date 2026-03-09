Γιόκιτς: «Το ΝΒΑ είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, δε θα επέστρεφα στην Ευρώπη»

Οnsports Τeam

Ο Νίκολα Γιόκιτς ξεκαθάρισε πως σε αυτή τη φάση της καριέρας του δεν έχει στο μυαλό του την πιθανότητα επιστροφής του στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ο Νίκολα Γιόκιτς διάγει τα καλύτερά, μπασκετικά, του χρόνια με τη φανέλα των Ντένβερ Νάγκετς στο ΝΒΑ και με δηλώσεις του ξεκαθαρίζει πως αυτή τη στιγμή στο μυαλό του δεν υπάρχει η σκέψη επιστροφής στην Ευρώπη. Και το εξηγεί…

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο « X&O's Chat»:

«Όχι δεν θα επιστρέψω. Δεν έχω τίποτα εναντίον της Euroleague ή της Ευρώπης, αλλά δεν θα το έκανα. Το ΝΒΑ είναι με διαφορά το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, με τους καλύτερους παίκτες. Χαίρομαι που το συζητάμε αυτό, γιατί όταν ο κόσμος λέει ότι δεν υπάρχει άμυνα στο ΝΒΑ. Ανοησίες.

Αν κάποιος το βλέπει και επιμένει σε αυτό, τότε δεν καταλαβαίνει από μπάσκετ. Ο Ντόντσιτς δεν έπαιξε στο Eurobasket και σημείωνε 30 πόντους σε όλους; Μερικές φορές σκοράρει εκεί περισσότερο από ό,τι στο ΝΒΑ. Πού είναι τώρα όλοι αυτοί που λένε ότι το ΝΒΑ είναι ευκολότερο»;