ΝΒΑ Top-10: Στην κορυφή η καρφωματάρα του Σαμπόνις (vid)
Οnsports Τeam 19 Ιανουαρίου 2026, 10:30
NBA

Ο Ντομάντας Σαμπόνις κάρφωσε στο πρόσωπο του Χάνσεν Γιανγκ και βρέθηκε στην κορυφή των 10 καλύτερων φάσεων. 

ΝΒΑ, καρφώματα και θέαμα πάνε μαζί και για ένα ακόμα βράδυ όσοι παρακολούθησαν τον μαγικό... κόσμο έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι. 

Και το σημερινό Top-10 είναι γεμάτο από... μαγικές φάσεις, με τον Ντομάτας Σαμπόνις να ξεχωρίζει για το απίστευτο κάρφωμα που έκανε στο πρόσωπο του Χάνσεν Γιανγκ και με το οποίο βρέθηκε στην κορυφή του Top-10. 

Δείτε τις 10 καλύτερες φάσεις:



