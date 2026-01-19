NBA: Έγραψε ιστορία ο Ντουράντ - Εντυπωσιακός ο Σμιθ Τζούνιορ για Ρόκετς

AP Photo/Ashley Landis

Onsports Team

Μια πραγματικά αξέχαστη βραδιά έζησε ο Κέβιν Ντουράντ, γράφοντας ιστορία στα παρκέ του ΝΒΑ!

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ ανέβηκε στην 6η θέση των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών, σε μια στιγμή που, όπως ήταν φυσικό, συνοδεύτηκε από έντονη συγκίνηση και αποθέωση.

Ο KD σημείωσε 18 πόντους, φτάνοντας συνολικά τους 31.562 στην καριέρα του και ξεπερνώντας τον θρυλικό Ντιρκ Νοβίτσκι. Μάλιστα, ο Γερμανός σταρ τον συνεχάρη μέσω ηχογραφημένου μηνύματος, αναγνωρίζοντας το μέγεθος του επιτεύγματος του Ντουράντ.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Νιου Όρλεανς Πέλικανς με 119-110. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 32 πόντους και επτά τρίποντα, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ καριέρας.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Μέμφις Γκρίζλις - Ορλάντο Μάτζικ 126-109



Σικάγο Μπουλς - Μπρούκλιν Νετς 124-102



Χιούστον Ρόκετς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 119-110



Ντένβερ Νάγκετς - Σάρλοτ Χόρνετς 87-110



Σακραμέντο Κινγκς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 110-117



Λος Άντζελες Λέικερς - Τορόντο Ράπτορς 110-93