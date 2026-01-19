NBA: Έγραψε ιστορία ο Ντουράντ - Εντυπωσιακός ο Σμιθ Τζούνιορ για Ρόκετς
Μια πραγματικά αξέχαστη βραδιά έζησε ο Κέβιν Ντουράντ, γράφοντας ιστορία στα παρκέ του ΝΒΑ!
Ο Αμερικανός σούπερ σταρ ανέβηκε στην 6η θέση των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών, σε μια στιγμή που, όπως ήταν φυσικό, συνοδεύτηκε από έντονη συγκίνηση και αποθέωση.
Ο KD σημείωσε 18 πόντους, φτάνοντας συνολικά τους 31.562 στην καριέρα του και ξεπερνώντας τον θρυλικό Ντιρκ Νοβίτσκι. Μάλιστα, ο Γερμανός σταρ τον συνεχάρη μέσω ηχογραφημένου μηνύματος, αναγνωρίζοντας το μέγεθος του επιτεύγματος του Ντουράντ.
Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Νιου Όρλεανς Πέλικανς με 119-110. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 32 πόντους και επτά τρίποντα, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ καριέρας.
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:
Μέμφις Γκρίζλις - Ορλάντο Μάτζικ 126-109
Σικάγο Μπουλς - Μπρούκλιν Νετς 124-102
Χιούστον Ρόκετς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 119-110
Ντένβερ Νάγκετς - Σάρλοτ Χόρνετς 87-110
Σακραμέντο Κινγκς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 110-117
Λος Άντζελες Λέικερς - Τορόντο Ράπτορς 110-93