NBA: Έγραψε ιστορία ο Ντουράντ - Εντυπωσιακός ο Σμιθ Τζούνιορ για Ρόκετς
AP Photo/Ashley Landis
Onsports Team 19 Ιανουαρίου 2026, 09:15
NBA / Χιούστον Ρόκετς

NBA: Έγραψε ιστορία ο Ντουράντ - Εντυπωσιακός ο Σμιθ Τζούνιορ για Ρόκετς

Μια πραγματικά αξέχαστη βραδιά έζησε ο Κέβιν Ντουράντ, γράφοντας ιστορία στα παρκέ του ΝΒΑ!

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ ανέβηκε στην 6η θέση των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών, σε μια στιγμή που, όπως ήταν φυσικό, συνοδεύτηκε από έντονη συγκίνηση και αποθέωση.

Ο KD σημείωσε 18 πόντους, φτάνοντας συνολικά τους 31.562 στην καριέρα του και ξεπερνώντας τον θρυλικό Ντιρκ Νοβίτσκι. Μάλιστα, ο Γερμανός σταρ τον συνεχάρη μέσω ηχογραφημένου μηνύματος, αναγνωρίζοντας το μέγεθος του επιτεύγματος του Ντουράντ.

 

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, οι Χιούστον Ρόκετς επικράτησαν των Νιου Όρλεανς Πέλικανς με 119-110. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 32 πόντους και επτά τρίποντα, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ καριέρας.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Μέμφις Γκρίζλις - Ορλάντο Μάτζικ 126-109


Σικάγο Μπουλς - Μπρούκλιν Νετς 124-102


Χιούστον Ρόκετς - Νιου Ορλίνς Πέλικανς 119-110


Ντένβερ Νάγκετς - Σάρλοτ Χόρνετς 87-110


Σακραμέντο Κινγκς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 110-117


Λος Άντζελες Λέικερς - Τορόντο Ράπτορς 110-93



