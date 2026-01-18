NBA: Οι Χιτ έριξαν στο… καναβάτσο τους Πρωταθλητές Θάντερ! – Όλα τα αποτελέσματα

AP Photo/Rebecca Blackwell

Οnsports Team

Οι Χιτ, παρά τις απουσίες, έκαναν την έκπληξη, κερδίζοντας 122-120 τους Θάντερ – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνα που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (18/01) στο NBA.

Το Μαϊάμι είχε σε τρομερή κατάσταση τον Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος σημείωσε 30 πόντους με έξι τρίποντα (ρεκόρ καριέρας). Για να φτάσει στη νίκη, βέβαια, και τον clutch Άντριου Ουίγκινς, ο οποίος πέτυχε «μεγάλο» τρίποντο, στα 31’’ πριν το φινάλε.

Από την άλλη, ο Γκίλτζιους – Αλεξάντερ συνέχισε το εντυπωσιακό σερί του, σκοράροντας 39 πόντους, αλλά αυτή τη φορά δεν έφτανε. Μάλιστα, είναι κι η πρώτη φορά που οι Θάντερ πέτυχαν 120 πόντους και δεν πήραν τη νίκη.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε νικητής στη συγκλονιστική μονομαχία του με τον Άντονι Έντουαρντς. Ο «Γουέμπι» οδήγησε τους Σπερς στη νίκη (126-123) επί των Τίμπεργουλβς, μετρώντας 39 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 τάπες. Από την άλλη, ο Έντουαρντς σκόραρε 55 πόντους με 9/16 τρίποντα, αλλά στο τέλος έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι.

Οι Σέλτικς έκαναν «περίπατο» στην Ατλάντα, επικρατώντας 132-106 των Χοκς, έχοντας πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος σκόραρε 41 πόντους.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (18/01):

Μαϊάμι - Οκλαχόμα Σίτι 122-120

Ατλάντα - Βοστώνη 106-132

Ντιτρόιτ - Ιντιάνα 121-78

Νέα Υόρκη - Φίνιξ 99-106

Πόρτλαντ - Λ.Α. Λέικερς 132-116

Ντένβερ - Ουάσιγκτον 121-115

Σαν Αντόνιο - Μινεσότα 126-123

Γκόλντεν Στέιτ - Σάρλοτ 136-116

Ντάλας - Γιούτα 138-120

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 26-15 Νέα Υόρκη 25-17 Τορόντο 25-18 Φιλαδέλφεια 22-18 Μπρούκλιν 12-27

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 30-10 Κλίβελαντ 24-19 Σικάγο 19-22 Μιλγουόκι 17-24 Ιντιάνα 10-33

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 23-18 Μαϊάμι 22-20 Ατλάντα 20-24 Σάρλοτ 15-27 Ουάσινγκτον 10-31

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 35-8 Ντένβερ 29-13 Μινεσότα 27-16 Πόρτλαντ 21-22 Γιούτα 14-28

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Φίνιξ 25-17 Λ.Α. Λέικερς 24-16 Γκόλντεν Στέιτ 24-19 Λ.Α. Κλίπερς 18-23 Σακραμέντο 12-30

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ