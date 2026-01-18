Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: Οι Χιτ έριξαν στο… καναβάτσο τους Πρωταθλητές Θάντερ! – Όλα τα αποτελέσματα
AP Photo/Rebecca Blackwell
Οnsports Team 18 Ιανουαρίου 2026, 10:45
NBA

NBA: Οι Χιτ έριξαν στο… καναβάτσο τους Πρωταθλητές Θάντερ! – Όλα τα αποτελέσματα

Οι Χιτ, παρά τις απουσίες, έκαναν την έκπληξη, κερδίζοντας 122-120 τους Θάντερ – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνα που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (18/01) στο NBA.

Το Μαϊάμι είχε σε τρομερή κατάσταση τον Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος σημείωσε 30 πόντους με έξι τρίποντα (ρεκόρ καριέρας). Για να φτάσει στη νίκη, βέβαια, και τον clutch Άντριου Ουίγκινς, ο οποίος πέτυχε «μεγάλο» τρίποντο, στα 31’’ πριν το φινάλε.

Από την άλλη, ο Γκίλτζιους – Αλεξάντερ συνέχισε το εντυπωσιακό σερί του, σκοράροντας 39 πόντους, αλλά αυτή τη φορά δεν έφτανε. Μάλιστα, είναι κι η πρώτη φορά που οι Θάντερ πέτυχαν 120 πόντους και δεν πήραν τη νίκη.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε νικητής στη συγκλονιστική μονομαχία του με τον Άντονι Έντουαρντς. Ο «Γουέμπι» οδήγησε τους Σπερς στη νίκη (126-123) επί των Τίμπεργουλβς, μετρώντας 39 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 τάπες. Από την άλλη, ο Έντουαρντς σκόραρε 55 πόντους με 9/16 τρίποντα, αλλά στο τέλος έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι.

Οι Σέλτικς έκαναν «περίπατο» στην Ατλάντα, επικρατώντας 132-106 των Χοκς, έχοντας πρωταγωνιστή τον Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος σκόραρε 41 πόντους.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής (18/01):

  • Μαϊάμι - Οκλαχόμα Σίτι 122-120
  • Ατλάντα - Βοστώνη 106-132
  • Ντιτρόιτ - Ιντιάνα 121-78
  • Νέα Υόρκη - Φίνιξ 99-106
  • Πόρτλαντ - Λ.Α. Λέικερς 132-116
  • Ντένβερ - Ουάσιγκτον 121-115
  • Σαν Αντόνιο - Μινεσότα 126-123
  • Γκόλντεν Στέιτ - Σάρλοτ 136-116
  • Ντάλας - Γιούτα 138-120

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Βοστώνη 26-15
  2. Νέα Υόρκη 25-17
  3. Τορόντο 25-18
  4. Φιλαδέλφεια 22-18
  5. Μπρούκλιν 12-27

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 30-10
  2. Κλίβελαντ 24-19
  3. Σικάγο 19-22
  4. Μιλγουόκι 17-24
  5. Ιντιάνα 10-33

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ορλάντο 23-18
  2. Μαϊάμι 22-20
  3. Ατλάντα 20-24
  4. Σάρλοτ 15-27
  5. Ουάσινγκτον 10-31

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 35-8
  2. Ντένβερ 29-13
  3. Μινεσότα 27-16
  4. Πόρτλαντ 21-22
  5. Γιούτα 14-28

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Φίνιξ 25-17
  2. Λ.Α. Λέικερς 24-16
  3. Γκόλντεν Στέιτ 24-19
  4. Λ.Α. Κλίπερς 18-23
  5. Σακραμέντο 12-30

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 29-13
  2. Χιούστον 24-17
  3. Μέμφις 17-23
  4. Ντάλας 17-26
  5. Νέα Ορλεάνη 10-34

NBA's Nightly Recap | January 17, 2026



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Κομμάτια από το ταβάνι έπεσαν σε αθλήτρια στο Άρης – Α.Ο. Θήρας (βίντεο)
26 λεπτά πριν Κομμάτια από το ταβάνι έπεσαν σε αθλήτρια στο Άρης – Α.Ο. Θήρας (βίντεο)
ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός: «Εξαφανίζονται» τα εισιτήρια της ρεβάνς με τη Ζαγκλέμπιε – Πόσα έχουν «φύγει»
59 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Εξαφανίζονται» τα εισιτήρια της ρεβάνς με τη Ζαγκλέμπιε – Πόσα έχουν «φύγει»
NBA
NBA: Οι Χιτ έριξαν στο… καναβάτσο τους Πρωταθλητές Θάντερ! – Όλα τα αποτελέσματα
1 ώρα πριν NBA: Οι Χιτ έριξαν στο… καναβάτσο τους Πρωταθλητές Θάντερ! – Όλα τα αποτελέσματα
BASKET LEAGUE
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Δύσκολη έξοδο στη γεμάτη Πυλαία έχει το «τριφύλλι» | Η ώρα και το κανάλι
2 ώρες πριν ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Δύσκολη έξοδο στη γεμάτη Πυλαία έχει το «τριφύλλι» | Η ώρα και το κανάλι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved