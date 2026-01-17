NBA: Νίκες για Λ.Α. Κλίπερς και Ρόκετς με… λαμπερούς Χάρντεν και Ντουράντ – Τα αποτελέσματα (17/01)
Με νίκες συνέχισαν Λ.Α. Κλίπερς και Ρόκετς, έχοντας πρωταγωνιστές τους Τζέιμς Χάρντεν και Κέβιν Ντουράντ, αντίστοιχα – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/01) στο NBA.
Η ομάδα του Λ.Α. τα βρήκε… σκούρα στο Τορόντο, αλλά στο τέλος λύγισε στην παράταση τους Ράπτορς με 121-117 (109-109κ.α.).
Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος πέτυχε τους 16 από τους 31 πόντους του σε τέταρτη περίοδο και έξτρα πεντάλεπτο. Μάλιστα, ήταν αυτός που με 2/2 βολές ισοφάρισε σε 109-109, στέλνοντας το ματς στην παράταση. Εκεί, σκόραρε τους 8 από τους 12 πόντους των Κλίπερς, οι οποίοι έφτασαν τις πέντε διαδοχικές νίκες και τις 10 στα τελευταία 12 ματς.
Ο Κέβιν Ντουράντ περνάει μια δεύτερη… νιότη στα 37 του στο Χιούστον, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση. Ο «KD» σημείωσε 39 πόντους κι οι Ρόκετς επικράτησαν 110-105 των Τίμπεργουλφς.
Ο Τζέιλον Τάισον πέτυχε 39 πόντους κι έδωσε την ασίστ στον Έβαν Μόμπλεϊ για το νικητήριο καλάθι στο 117-115 των Καβαλίερς επί των Σίξερς του Τζόελ Εμπίντ (33π.) στη Φιλαδέλφεια.
Τέλος, στο Μπρούκλιν, ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ (26 πόντοι, 7 ριμπάουντ) οδήγησε τους Νετς στη νίκη (112-109) επί των Μπουλς (112-109).
Τα αποτελέσματα του NBA που έγινα τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/01):
- Χιούστον - Μινεσότα 110-105
- Τορόντο - Λ.Α. Κλίπερς 117-121 (109-109κ.α.)
- Σακραμέντο - Ουάσινγκτον 128-115
- Μπρούκλιν - Σικάγο 112-109
- Ιντιάνα - Νέα Ορλεάνη 127-119
- Φιλαδέλφεια - Κλίβελαντ 115-117
Οι βαθμολογίες
-----------
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
- Βοστώνη 25-15
- Νέα Υόρκη 25-16
- Τορόντο 25-18
- Φιλαδέλφεια 22-18
- Μπρούκλιν 12-27
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ντιτρόιτ 29-10
- Κλίβελαντ 24-19
- Σικάγο 19-22
- Μιλγουόκι 17-24
- Ιντιάνα 10-32
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ορλάντο 23-18
- Μαϊάμι 21-20
- Ατλάντα 20-23
- Σάρλοτ 15-26
- Ουάσινγκτον 10-30
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Οκλαχόμα Σίτι 35-7
- Ντένβερ 28-13
- Μινεσότα 27-15
- Πόρτλαντ 20-22
- Γιούτα 14-27
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
- Λ.Α. Λέικερς 24-15
- Φίνιξ 24-17
- Γκόλντεν Στέιτ 23-19
- Λ.Α. Κλίπερς 18-23
- Σακραμέντο 12-30
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Σαν Αντόνιο 28-13
- Χιούστον 24-17
- Μέμφις 17-23
- Ντάλας 16-26
- Νέα Ορλεάνη 10-34