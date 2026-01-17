Ομάδες

NBA: Νίκες για Λ.Α. Κλίπερς και Ρόκετς με… λαμπερούς Χάρντεν και Ντουράντ – Τα αποτελέσματα (17/01)
AP Photo/Kyusung Gong
Οnsports Team 17 Ιανουαρίου 2026, 09:46
NBA

NBA: Νίκες για Λ.Α. Κλίπερς και Ρόκετς με… λαμπερούς Χάρντεν και Ντουράντ – Τα αποτελέσματα (17/01)

Με νίκες συνέχισαν Λ.Α. Κλίπερς και Ρόκετς, έχοντας πρωταγωνιστές τους Τζέιμς Χάρντεν και Κέβιν Ντουράντ, αντίστοιχα – Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/01) στο NBA.

Η ομάδα του Λ.Α. τα βρήκε… σκούρα στο Τορόντο, αλλά στο τέλος λύγισε στην παράταση τους Ράπτορς με 121-117 (109-109κ.α.).

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος πέτυχε τους 16 από τους 31 πόντους του σε τέταρτη περίοδο και έξτρα πεντάλεπτο. Μάλιστα, ήταν αυτός που με 2/2 βολές ισοφάρισε σε 109-109, στέλνοντας το ματς στην παράταση. Εκεί, σκόραρε τους 8 από τους 12 πόντους των Κλίπερς, οι οποίοι έφτασαν τις πέντε διαδοχικές νίκες και τις 10 στα τελευταία 12 ματς.

Ο Κέβιν Ντουράντ περνάει μια δεύτερη… νιότη στα 37 του στο Χιούστον, πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση. Ο «KD» σημείωσε 39 πόντους κι οι Ρόκετς επικράτησαν 110-105 των Τίμπεργουλφς.

Ο Τζέιλον Τάισον πέτυχε 39 πόντους κι έδωσε την ασίστ στον Έβαν Μόμπλεϊ για το νικητήριο καλάθι στο 117-115 των Καβαλίερς επί των Σίξερς του Τζόελ Εμπίντ (33π.) στη Φιλαδέλφεια.

Τέλος, στο Μπρούκλιν, ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ (26 πόντοι, 7 ριμπάουντ) οδήγησε τους Νετς στη νίκη (112-109) επί των Μπουλς (112-109).

Τα αποτελέσματα του NBA που έγινα τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/01):

  • Χιούστον - Μινεσότα 110-105
  • Τορόντο - Λ.Α. Κλίπερς 117-121 (109-109κ.α.)
  • Σακραμέντο - Ουάσινγκτον 128-115
  • Μπρούκλιν - Σικάγο 112-109
  • Ιντιάνα - Νέα Ορλεάνη 127-119
  • Φιλαδέλφεια - Κλίβελαντ 115-117

Οι βαθμολογίες

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Βοστώνη 25-15
  2. Νέα Υόρκη 25-16
  3. Τορόντο 25-18
  4. Φιλαδέλφεια 22-18
  5. Μπρούκλιν 12-27

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 29-10
  2. Κλίβελαντ 24-19
  3. Σικάγο 19-22
  4. Μιλγουόκι 17-24
  5. Ιντιάνα 10-32

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ορλάντο 23-18
  2. Μαϊάμι 21-20
  3. Ατλάντα 20-23
  4. Σάρλοτ 15-26
  5. Ουάσινγκτον 10-30

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 35-7
  2. Ντένβερ 28-13
  3. Μινεσότα 27-15
  4. Πόρτλαντ 20-22
  5. Γιούτα 14-27

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 24-15
  2. Φίνιξ 24-17
  3. Γκόλντεν Στέιτ 23-19
  4. Λ.Α. Κλίπερς 18-23
  5. Σακραμέντο 12-30

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 28-13
  2. Χιούστον 24-17
  3. Μέμφις 17-23
  4. Ντάλας 16-26
  5. Νέα Ορλεάνη 10-34

NBA's Nightly Recap | January 16, 2026



