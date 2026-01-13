NBA: «Βασιλική» επικράτηση κόντρα σε Λέικερς - Μεγάλη νίκη Πέισερς με Σέλτικς | Τα αποτελέσματα

AP Photo/Justine Willard

Onsports Team

Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη ήττα για τους Λέικερς, που υποχώρησαν στο 23-14, ενώ οι Κινγκς πανηγύρισαν τη 10η φετινή τους νίκη. Ο Λούκα Ντόντσιτς έκανε για ακόμη μία φορά τα… πάντα για την ομάδα του, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 42 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να προσθέτει 22 πόντους. Από πλευράς νικητών, ξεχώρισαν οι ΝτεΡοζάν με 32 πόντους και ο Μονκ με 26 πόντους και 8 ασίστ.

Σε ανοδική πορεία βρίσκονται οι Ιντιάνα Πέισερς, οι οποίοι πέτυχαν σπουδαία νίκη απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς με 98-96, φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες επιτυχίες. Οι περσινοί φιναλίστ του ΝΒΑ ξεκίνησαν νωθρά το παιχνίδι, επιτρέποντας στους Σέλτικς να προηγηθούν με 24-19 στο τέλος της πρώτης περιόδου και να πάνε στα αποδυτήρια με προβάδισμα τριών πόντων (56-53). Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όμως, οι Πέισερς ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και με επιμέρους 26-21 πήραν το προβάδισμα (79-77), το οποίο διατήρησαν μέχρι το φινάλε.

Με αυτή τη νίκη, η Ιντιάνα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 9-31, ενώ οι Σέλτικς έπεσαν στο 24-15, χάνοντας έδαφος στη μάχη για τη δεύτερη θέση της Ανατολής. Κορυφαίος για τους Πέισερς ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι ο Πασκάλ Σιάκαμ με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ για τη Βοστώνη ξεχώρισε ο Πέιτον Πρίτσαρντ με 23 πόντους και 8 ασίστ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Λος Άντζελες Κλίπερς - Σαρλοτ Χόρνετς 117-109

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Γιούτα Τζαζ 112-123

Ιντιάνα Πέισερς - Μπόστον Σέλτικς 98-96

Τορόντο Ράπτορς - Φιλαδέλφεια 76ερς 102-115

Ντάλας Μάβερικς - Μπρούκλιν Νετς 113-105

Σακραμέντο Κινγκς - Λος Άντζελες Λέικερς 124-112