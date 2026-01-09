ΝΒΑ: Θύμισε ΣΕΦ το παρκέ των Μπουλς (vid)

Οnsports Τeam

Τέσσερα παιχνίδια είχε το μενού του ΝΒΑ χθες βράδυ με το παιχνίδι των Μπουλς με τους Μαιάμι Χιτ να μην ολοκληρώνεται ποτέ θυμίζοντας κάτι από… Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Τέσσερα παιχνίδια είχε το χθεσινό μενού του ΝΒΑ και από αυτά έγιναν μόνο τα τρία, μιας και η έδρα των Σικάγο Μπουλς επλήγη από την κακοκαιρία, σε ένα σκηνικό που θύμισε έντονα τα όσα είχαν γίνει στη EuroLeague και τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρ ο οποίος δεν έγινε ποτέ λόγω εισροής υδάτων στο γήπεδο από την έντονη βροχόπτωση.

Η ανάμετρηση ανάμεσα στους Σικάγο Μπουλς και τους Μαϊάμι Χιτ δεν έγινε ποτέ, με το ματς να καταλήγει σε οριστική αναβολή έπειτα από πολύωρη ταλαιπωρία και αναμονή στο United Center.

Το τζάμπολ ήταν προγραμματισμένο για τις 3:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, αλλά η υγρασία που είχε το παρκέ του γηπέδου λόγω της κακοκαιρίας δεν το επέτρεψε. Οι άνθρωποι των «Ταύρων» έκαναν ότι μπορούσαν για να διορθώσουν την κατάσταση και τόνιζαν ότι έστω και με καθυστέρηση η αναμέτρηση θα ξεκινούσε.

Το τζάμπολ πήρε… παράταση, αλλά ακόμα και έτσι τα πράγματα δεν ήταν εφικτό να διορθωθούν. Για σχεδόν δύο ώρες, το προσωπικό συντήρησης προσπαθούσε να στεγνώσει το παρκέ με σφουγγαρίστρες και ειδικά μέσα. Στο μεταξύ, οι παίκτες των δύο ομάδων περιφέρονταν στον αγωνιστικό χώρο, έκαναν χαλαρές ντρίμπλες, σουτ και συζητούσαν μεταξύ τους, περιμένοντας την τελική απόφαση.

Τελικά, κρίθηκε πως το παρκέ δεν πληρούσε τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας για να διεξαχθεί αγώνας NBA. Λίγο αργότερα, οι Σικάγο Μπουλς ανακοίνωσαν την οριστική αναβολή της αναμέτρησης με τη Χιτ.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Χόρνετς - Πέισερς: 112-114

Μπουλς - Χιτ: Αναβολή

Τίμπεργουλβς - Καβαλίερς: 131-122

Τζαζ - Μάβερικς: 116-114