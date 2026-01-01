Ουεμπανιάμα: Τυχερός στην ατυχία του

Onsports Team

Γλίτωσε τα χειρότερα ο Γάλλος σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς με την ιατρική διάγνωση να κάνει λόγο για υπερέκταση γονάτου.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα τραυματίστηκε στη νίκη των Σπερς κόντρα στους Νικς αλλά σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου της ομάδας του, γλίτωσε τα χειρότερα.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς κατάφεραν να πάρουν μία μεγάλη νίκη κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς με 134-132. Ωστόσο, το μυαλό όλων στον οργανισμό ήταν στον Βίκτορ Ουεμπανιάμα, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ματς.

Οι γιατροί των Σπερς κάνουν λόγο για έναν όχι τόσο σοβαρό τραυματισμό, με τον Γάλλο παίκτη να ταλαιπωρείται από υπερέκταση στο γόνατο.

Στα 24 λεπτά που αγωνίστηκε στην αναμέτρηση είχε 31 πόντους, 13 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 3 λάθη και 1 μπλοκ.