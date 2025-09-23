Σοκ στους Ρόκετς με ΒανΦλίτ

Οnsports Τeam

Ρήξη χιαστού υπέστη ο σούπερ σταρ των Χιούστον Ρόκετς λίγο πριν από την έναρξη της σεζόν.

Ο βασικός τους πλέι μέικερ, ο Φρεντ ΒανΒλίτ, υπέστη ρήξη χιαστού με αποτέλεσμα η ομάδα του Χιούστον να δεχθεί τεράστιο πλήγμα πριν καν μπει στην κανονική περίοδο.

Ο 31χρονος άσος είχε 14.1 πόντους, 3.7 ριμπάουντ, 5.6 ασίστ και 1.6 κλεψίματα ανά 35.2 λεπτά σε 60 αγώνες της περσινής χρονιάς.

Πλέον ο Ίμε Ουντόκα θα πρέπει είτε να βάλει τον Άμεν Τόμσον στον άσο, είτε να πάει με έναν εκ των Ριντ Σέπαρντ – Άαρον Χόλιντεϊ.