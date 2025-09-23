Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σοκ στους Ρόκετς με ΒανΦλίτ
Οnsports Τeam 23 Σεπτεμβρίου 2025, 09:33
NBA

Σοκ στους Ρόκετς με ΒανΦλίτ

Ρήξη χιαστού υπέστη ο σούπερ σταρ των Χιούστον Ρόκετς λίγο πριν από την έναρξη της σεζόν. 

Ο βασικός τους πλέι μέικερ, ο Φρεντ ΒανΒλίτ, υπέστη ρήξη χιαστού με αποτέλεσμα η ομάδα του Χιούστον να δεχθεί τεράστιο πλήγμα πριν καν μπει στην κανονική περίοδο.

Ο 31χρονος άσος είχε 14.1 πόντους, 3.7 ριμπάουντ, 5.6 ασίστ και 1.6 κλεψίματα ανά 35.2 λεπτά σε 60 αγώνες της περσινής χρονιάς.

Πλέον ο Ίμε Ουντόκα θα πρέπει είτε να βάλει τον Άμεν Τόμσον στον άσο, είτε να πάει με έναν εκ των Ριντ Σέπαρντ – Άαρον Χόλιντεϊ.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Τους χωρίζουν 15.000 χιλιόμετρα, τους ενώνει ο Παναθηναϊκός! (photos)
10 λεπτά πριν Τους χωρίζουν 15.000 χιλιόμετρα, τους ενώνει ο Παναθηναϊκός! (photos)
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/09) - Με Άρης - Μαρκό για το Κύπελλο και την δράση στην Ευρώπ
15 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/09) - Με Άρης - Μαρκό για το Κύπελλο και την δράση στην Ευρώπ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άνοιξε λογαριασμό ο Ιωαννίδης
42 λεπτά πριν Άνοιξε λογαριασμό ο Ιωαννίδης
NBA
Σοκ στους Ρόκετς με ΒανΦλίτ
53 λεπτά πριν Σοκ στους Ρόκετς με ΒανΦλίτ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved