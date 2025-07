NBA: Θρήνος στους Τζαζ - Πέθανε ο Φρανκ Λέιντεν, θρυλικός προπονητής

Ο εκλιπών αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της ομάδας, καθώς διετέλεσε προπονητής της ομάδας από το 1981 μέχρι το 1989 έχοντας ρεκόρ 277 νικών, με αποτέλεσμα να είναι τρίτος στην σχετική λίστα των Γιούτα Τζαζ.

«Ο Φρανκ Λέιντεν άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στους Τζαζ, στη Γιούτα και στο ΝΒΑ. Δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος σαν αυτόν. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, καθώς θρηνούμε την απώλειά του και γιορτάζουμε τη ζωή του. Αναπαύσου εν ειρήνη, κόουτς», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ομάδας.

Frank Layden made a lasting impact on the Jazz, the state of Utah, and the NBA. There will never be another like him.



Our thoughts go out to his family as we join in mourning his loss and celebrating his life.



