NBA: Επίσημο! Στους Μπακς του Αντετοκούνμπο ο Βασίλιε Μίτσιτς

Το Μιλγουόκι ολοκλήρωσε το trade με τη Σάρλοτ, η οποία πήρε τον Πατ Κόνατον και δύο μελλοντικά picks δεύτερου γύρου.

Ο Μίτσιτς, βέβαια, δύσκολα θα μείνει στους Μπακς και πολλές ομάδες της Euroleague καραδοκούν για να κινηθούν για την απόκτηση του, σε περίπτωση που επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο Σέρβος γκαρντ σε 101 αγώνες στο ΝΒΑ, με τις φανέλες των Θάντερ, Σανς και Χόρνετς, είχε 6.8 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 3.9 ασίστ.

OFFICIAL: We have acquired guard Pat Connaughton and two second-round draft picks from the Milwaukee Bucks for guard Vasa Micic.



