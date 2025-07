Σαράνια: «Οι Νάγκετς ενημέρωσαν τον Βαλαντσιούνας ότι τον υπολογίζουν κανονικά»

Η επιθυμία του Βαλαντσιούνας είναι ξεκάθαρη! Θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.

Οι Νάγκετς, όμως, είναι αποφασισμένοι να δώσουν «μάχη» για να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους. Ο γνωστός ρεπόρτερ, Μαρκ Στάιν, πριν μερικές ώρες είχε αναφέρει ότι στο Ντένβερ είναι «αποφασισμένοι να κρατήσουν τον Βαλαντσιούνας», για να έρθει κι ο Σαμς Σαράνια να αναφέρει ότι οι Νάγκετς θεωρούν τον Λιθουανό σημαντική προσθήκη στα σέντερ κι ενημέρωσαν τους εκπροσώπους του ότι θέλουν ο παίκτης να τιμήσει το συμβόλαιό του.

Ο δημοσιογράφος του ESPN, υπογραμμίζει χαρακτηριστικά: «Το Ντένβερ ενημέρωσε τους εκπροσώπους του Γιόνας Βαλαντσιούνας ότι η ομάδα σκοπεύει να τον κάνει να τιμήσει το συμβόλαιό του, καθώς οι Νάγκετς θεωρούν τον Βαλαντσιούνας ως μια κρίσιμη προσθήκη στη θέση του σέντερ για back up του Νίκολα Γιόκιτς και να παίξει δίπλα του. Η ελληνική ομάδα, ο Παναθηναϊκός καταδίωκε τον Βαλαντσιούνας τις τελευταίες ημέρες».

Denver has informed Jonas Valanciunas' reps that the franchise fully intends to have him honor his contract as the Nuggets view Valanciunas as a critical center addition to back up Nikola Jokic and play alongside him. Greek team Panathinaikos pursued Valanciunas in recent days. https://t.co/a6SGnWFeLh