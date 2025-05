Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στο… κόλπο της απόκτησης του «Greek Freak» κι οι Σέλτικς, σύμφωνα με το ESPN

Το σενάριο που θέλει τη Βοστώνη να κινείται για να κάνει δικό της τον «Greek Freak» κερδίζει διαρκώς πόντους.

Όπως αναφέρει το ESPN, οι Σέλτικς είναι αποφασισμένοι να αλλάξουν αρκετά πράγματα στο ρόστερ τους και με εξαίρεση τον Τζέισον Τέιτουμ, όλοι οι υπόλοιποι μπορεί να είναι διαθέσιμοι προς παραχώρηση.

Με παραπάνω ως δεδομένα, οι «Κέλτες» θα μπορούσαν να κάνουν δικό τους τον Αντετοκούνμπο, καθώς φαίνεται να μπορούν να ικανοποιήσουν τους Μπακς. Βέβαια, θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το τι σκοπεύουν να πράξουν Giannis και Μιλγουόκι, καθώς η συνάντηση που θα κρίνει το μέλλον τους δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί.

