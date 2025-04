NBA: Στα play offs Χιτ και Γκρίζλις - Τα ζευγάρια σε Ανατολή και Δύση

Δεύτερο συνεχόμενο break έκαναν οι Χιτ και θα δώσουν το «παρών» στα play offs του NBA. Το «συγκρότημα» του Μαϊάμι είχε απόλυτο πρωταγωνιστή, για ένα ακόμα βράδυ, τον Τάιλερ Χίρο, ο οποίος σταμάτησε στους 30 πόντους, ενώ 12 πόντους και 10 ριμπάουντ είχε ο Χέιγουντ Χάισμιθ.

Στην αντίπερα… όχθη, πρώτος σκόρερ για τους Χοκς ήταν ο Τρέι Γιανγκ, ο οποίος είχε 29 πόντους και 11 ασίστ για το double double, ενώ ο Ονιέκα Οκόνγκου σημείωσε 28 πόντους και είχε 12 ριμπάουντ.

Στο Μέμφις, οι Γκρίζλις είχαν μία δεύτερη ευκαιρία για να βρεθούν στα play offs και δεν την… χαράμισαν, αφού επιβλήθηκαν 120-106 των Μάβερικς και θα αντιμετωπίσουν στον πρώτο γύρο της Δυτικής περιφέρειας τους Θάντερ.

Ο Τζα Μοράντ ήταν ο πρωταγωνιστής για τους νικητές με 22 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Τζάρεν Τζάκσον είχε 24 πόντους και 22 πρόσθεσε ο Ντέσμοντ Μπέιν. Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Άντονι Ντέιβις που είχε 40 πόντους και 9 ριμπάουντ, με τον Κλέι Τόμπσον να προσθέσει 18 πόντους.

1. Καβαλίερς - 8. Χιτ

2. Σέλτικς - 7. Μάτζικ

3. Νικς - 6. Πίστονς

4. Πέισερς - 5 Μπακς

1. Θάντερ - 8. Γκρίζλις

2. Ρόκετς - 7. Ουόριορς

3. Λέικερς - 6. Τίμπεργουλβς

4. Νάγκετς - 5. Κλίπερς

