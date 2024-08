NBA: Ο Τζεφ Μπέζος θέλει να αγοράσει τους πρωταθλητές Σέλτικς δίνοντας πάνω από 6 δισ. δολάρια!

Η φήμη ξεκίνησε πριν από λίγες εβδομάδες όταν ο Κέβιν Γκαρνέτ το είπε μεταξύ σοβαρού κι αστείου, ωστόσο δεν αποκλείεται να γίνει πραγματικότητα.

O podcaster, Μπιλ Σίμονς έβαλε για τα καλά στο «κάδρο» τον 60χρονο επιχειρηματία, ο οποίος είναι ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του πλανήτη.

Μετά από 22 χρόνια, η νυν ιδιοκτησία έχει αποφασίσει να πουλήσει την ομάδα της Βοστόνης και ζητάει ένα ποσό που ξεπερνάει τα 6.000.000.000 δολάρια, ήτοι κατά σχεδόν 17 φορές μεγαλύτερο από εκείνο που είχε δώσει για να την αποκτήσει τη σεζόν 2002/03.

Jeff Bezos is interested in buying the Celtics, per @BillSimmons



“In the last few days there’s been some I think legitimate buzz about Jeff Bezos buying the Celtics, and I think it’s real. I think he’s gonna be one of the suitors.”



(h/t @BASKETBALLonX ) pic.twitter.com/tVUFXPFTYW