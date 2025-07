Μεταγραφές: Επίσημο! Στην Κοπεγχάγη ο Κοτάρσκι - Ο ΠΑΟΚ διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πούλησε τον Κροάτη τερματοφύλακα αντί 5.000.000 ευρώ, συν 1.500.000 σε μπόνους, ενώ, όπως γνωστοποίησε, διατηρεί και ποσοστό μεταπώλησης.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Κοτάρσκι, με ένα πολύ όμορφο βίντεο – αφιέρωμα, ενώ η Κοπεγχάγη επισημοποίησε με τη σειρά της την απόκτηση του 25χρονου τερματοφύλακα.

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Ντόμινικ Κοτάρσκι στην Κοπεγχάγη, με την ομάδα μας να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης. Τρία χρόνια, 139 παιχνίδια, 49 clean sheets, αμέτρητες στιγμές, κομβικές επεμβάσεις, πρωταθλητής Ελλάδας. Ο Ντόμινικ Κοτάρσκι ήρθε το καλοκαίρι του 2022 ως ένας νέος, φέρελπις τερματοφύλακας και φεύγει ως πρωταθλητής και διεθνής. Ντομ, σ’ ευχαριστούμε για την προσφορά σου στην ομάδα και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία για τη συνέχεια της καριέρας σου!», ανακοίνωσε η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Three years, 139 games, 49 clean sheets, countless moments, crucial saves, Greek Champion.



Dominik Kotarski arrived in the summer of 2022 as a young, promising goalkeeper and leaves as a champion and an international.



Dom, thank you for everything you’ve offered to the team. We… pic.twitter.com/UeqtdUgYc3