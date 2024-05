Θρήνος στο NBA: Πέθανε ο θρυλικός Μπιλ Ουόλτον

Ο Hall of Famer του NBA έχασε τη μακρά μάχη που έδινε με τον καρκίνο.

Ο Ουόλτον είχε στεφθεί δύο φορές πρωταθλητής, το 1977 με τους Μπλέιζερς και το 1986 με τους Σέλτικς. Επίσης, έπαιξε σε Κινγκς και Σέλτικς, μετρώντας συνολικά 468 ματς στο NBA με 13.3 πόντους, 10.5 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ.

Μετά από το τέλος της καριέρας του είχε αναλάβει καθήκοντα σχολιαστή αθλητικών εκπομπών. Ήταν πατέρας του Λουκ Ουόλτον, ο οποίος επίσης έπαιξε στο NBA με τους Λέικερς (2003-12) και Καβαλίερς (2012-13), ενώ υπήρξε και προπονητής των δύο ομάδων.

