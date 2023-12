NBA: Περίπατος των Μπακς στο Μπρούκλιν με 30άρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο (vids)

Επιστροφή στις νίκες για τους Μπακς, λίγες ώρες μετά την είδηση για τον θάνατο του Χερμπ Κολ. Το Μιλγουόκι ξέσπασε στους Νετς μέσα στο Μπρούκλιν επικρατώντας με 144-122, μετά την Χριστουγεννιάτικη ήττα στη Νέα Υόρκη από τους Νικς, κάνοντας ρεκόρ σεζόν με 41 ασίστ και μετρώντας 23/51 τρίποντα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος των «ελαφιών» για ένα ακόμα βράδυ και αποδεικνύει πως βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση, αγγίζοντας και πάλι το triple-double. Ο Έλληνας σούπερ σταρ μέτρησε 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ παράλληλα είχε 2 μπλοκ, 2 λάθη και 2 φάουλ σε 30' και 27".

