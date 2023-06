Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η μέρα που άλλαξε για πάντα τη ζωή και την καριέρα του

Onsports Team

Ήταν 27 Ιουνίου του 2013 όταν οι Μπακς επέλεξαν στο Νο15 του Draft το άγνωστο νεαρό παιδί από τα Σεπόλια της Ελλάδας. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως εκείνη την ημέρα γραφόταν ιστορία. Για την ομάδα του Μιλγουόκι, για ολόκληρο το NBA, για τη χώρα μας.

Για τον ίδιο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την οικογένειά του!

Από τα αστεία στο ξεκίνημα για την προφορά του ονόματός του, φτάσαμε στην καθολική αποθέωση. Όλοι πλέον τον ξέρουν με το μικρό του όνομα, όλοι θέλουν να δουν από κοντά τον «Greek Freak».

Μετά από 10 χρόνια μετράει ένα δαχτυλίδι πρωταθλήματος, δύο βραβεία MVP της regular season, ένα βραβείο MVP τελικών του NBA κι ένα βραβείο MVP σε All Star Game.

«With the 15th pick in the 2013 NBA Draft, the Milwaukee Bucks select Giannis Antetokounmpo from Athens-Greece. He last played for Filathletikos in Greece», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Ντέιβιντ Στερν το 2013 τότε που σύστησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στον κόσμο του ΝΒΑ.

Φυσικά, ούτε οι Μιλγουόκι Μπακς μπορούν να ξεχάσουν αυτή την ημέρα και με ανάρτηση στα social media έγραψαν όλο νόημα: «Σαν σήμερα το 2013 οι Μπακς έκαναν ντραφτ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία».