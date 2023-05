Γιάννης Αντετοκούνμπο: Νέα «βόμβα» για το μέλλον του | Εκεί «πρέπει» να συνεχίσει μετά τους Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν κατάφεραν να διεκδικήσουν το δεύτερο δαχτυλίδι τους υπό την ηγεσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μια και παρά το γεγονός πως τερμάτισαν με το καλύτερο ρεκόρ την κανονική διάρκεια του NBA, έμειναν εκτός από τον πρώτο γύρο των play offs, γνωρίζοντας οδυνηρό αποκλεισμό από τους Μαϊάμι Χιτ.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη «αποτυχία» προκάλεσε εξελίξεις στα «Ελάφια», μια και ο Μάικ Μπουντενχόλζερ, ο προπονητής που οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021 αποτελεί παρελθόν. Η αλλαγή της ιδιοκτησίας στην ομάδα, ίσως αλλάξει το πλάνο για τα επόμενα χρόνια και όπως αναφέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αποκλείεται να αποφασίσει να αποχωρήσει.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έχει συμβόλαιο μέχρι το φετινό καλοκαίρι με τους Μπακς, ενώ στη συμφωνία υπάρχει οψιόν για την επέκταση της συνεργασίας για μία ακόμα σεζόν. Όμως, αυτό δεν αποκλείεται να αλλάξει, αν υπάρξει κάποια προοπτική που μπορεί να φέρει τον «Greek Freak» μακριά από το Μιλγουόκι.

Πριν από μερικές μέρες, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχε δημιουργηθεί ένα ισχυρό σενάριο, το οποίο έκανε λόγο για μετακόμιση του διεθνή φόργουορντ στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, έναντι πολλών ανταλλαγμάτων. Μάλιστα, μία θετική του αντίδραση που είχε στο εν λόγω σενάριο, φούντωσε τις φήμες για αποχώρηση από τους Μπακς.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ένα νέο σενάριο στις ΗΠΑ αναφορικά με το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Συγκεκριμένα, ο Έντι Μπίταρ, δημοσιογράφος της ιστοσελίδας «Fadeawayworld» κάνει λόγο για μία διαφορετική προοπτική για την επόμενη ομάδα του «Greek Freak».

Ο ρεπόρτερ κάνει αναφορά στο μέλλον των Μπλέιζερς και υποστηρίζει πως σε περίπτωση που ο Έλληνας σούπερ σταρ πάρει την απόφαση για αλλαγή «στέγης» στο NBA, τότε, η ομάδα του Πόρτλαντ θα ήταν ο ιδανικός προορισμός, μια και θα δημιουργηθεί ένα «σύνολο» με πλούσιο ταλέντο.

«Αρχικά μια τέτοια ανταλλαγή για να φέρεις τον δυο φορές MVP και πρώην Defensive Player of the Year φαντάζει μη ρεαλιστική. Βέβαια, αν ο Γιάννης αποφασίσει να μην παραμείνει στους Μπακς, ποια θα ήταν καλύτερη επιλογή από τους Μπλέιζερς που έχουν έναν από τους δύο καλύτερους πόιντ γκαρντ;», έγραψε αρχικά για την περίπτωση του Έλληνα άσου ο Έντι Μπίταρ.

Και κατέληξε: «Η απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα έκανε τους Μπλέιζερς αυτομάτως μια από τις πιο ταλαντούχες ομάδες της λίγκας, με συνδυασμό μεγέθους, αθλητικότητας και σκοραρίσματος. Μια τέτοια προσθήκη βέβαια θα έχει και υψηλό τίμημα. Θα πρέπει να δώσουν ένα μεγάλο αριθμό ανταλλαγμάτων. Σίγουρα, θα έπρεπε να μπει στη κουβέντα και το τρίτο pick από το φετινό draft, καθώς και παίκτες όπως ο 23χρονος γκαρντ, Ανφέρνι Σάιμονς».

This is the last chance for Damian Lillardhttps://t.co/tRzeJlnhFm