Αντετοκούνμπο: «Δούλεψα πιο σκληρά στην απουσία μου»

Twitter

Onsports team

Τα «Ελάφια» ήταν καταιγιστικά και δεν άφησαν κανένα περιθώριο με τον Έλληνα σταρ να είναι ο καλύτερος του γηπέδου. O Giannis σημείωσε 29 πόντους, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ σε μόλις 26 λεπτά συμμετοχής. Ο «Greek Freak» δήλωσε μετά το ματς:

«Δεν ένιωσα ότι έλειψα σε πέντε ματς, αλλά ότι δούλεψα πολύ περισσότερο. Όταν είσαι ενεργός παίζεις στο παιχνίδι και μετά ετοιμάζεσαι για το επόμενο. Όμως όταν δεν παίζεις, πρέπει να πας να κάνεις προπόνηση, την επόμενη ημέρα όταν η ομάδα έχει ρεπό εσύ πρέπει να πας και να δουλέψεις, να κάνεις θεραπεία, ασκήσεις στην πισίνα, να τρέξεις, να ξυπνήσεις νωρίς μετά, να παίξεις one on one, να κάνεις βάρη», τόνισε σχετικά και συμπλήρωσε:

«Η δουλειά που γίνεται είναι περισσότερη. Όμως είναι καλό να δουλεύεις και να προσέχεις το σώμα σου ώστε να επιστρέψεις μετά υγιής. Ήθελα να είμαι ανταγωνιστικός, μπήκαν τα σουτ και ένιωσα πολύ καλά. Δεν είχα αγωνιστεί για περισσότερες από 10 ημέρες και απλά ένιωθα πολύ καλά. Σημασία έχει να είμαστε υγιείς. Όσο είμαστε υγιείς τόσο είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό για να παίξουμε καλό μπάσκετ αργότερα στη σεζόν. Όταν κάποια παιδιά δεν είναι διαθέσιμα, τότε η δουλειά μας γίνεται πιο δύσκολη».