G-League: Η εξαιρετική εμφάνιση του Γιώργου Καλαϊτζάκη (photos+video)

Ο 21χρονος γκαρντ αγωνίστηκε με τους Wisconsin Herd και έκανε εξαιρετική εμφάνιση με την θυγατρική ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη στην έδρα των Fort Wayne Mad Ants με 111-108.

Σε 28 λεπτά συμμετοχής είχε 15 πόντους με 3/4 βολές, 3/6 δίποντα και 2/5 τρίποντα, καθώς επίσης 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 1 λάθος.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την εμφάνισή του:

Georgios did it all in tonight's WIN!!



15 PTS | 8 REB | 4 AST pic.twitter.com/s6Ki3jkR3E