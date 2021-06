Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι «Haters» πήραν την απάντησή τους στο «Game of Inches» (videos)

Onsports team

Η κριτική που ασκήθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους αναλυτές του NBA ήταν σκληρή σε όλη τη σειρά με Νετς. Τόσο σκληρή που σχεδόν όλοι «πόνταραν» στην ομάδα του Μπρούκλιν για το Game 7 κι ας ήταν «λαβωμένη».

«Όσο υπάρχει ο Κέβιν Ντουράντ στο παρκέ, οι Μπακς δεν έχουν τύχη» έλεγαν για το παιχνίδι που στο τέλος ο νικητής τα παίρνει όλα, προσθέτοντας για τον Έλληνα back to back ΜVP πως στα δύσκολα... κρύβεται.

Μόνο που υπολόγιζαν χωρίς τον «Greek Freak». Από το 2-0 της superteam των Νετς και μέχρι το Game 5 που ο Κέβιν Ντουράντ έκανε πράγματα και θαύματα, ο Giannis άκουσε τα πάντα: Ό,τι δεν μπορεί να ηγηθεί, ό,τι δεν μαρκάρει τον KD ως μέλος της καλύτερης αμυντικής πεντάδας. Ακόμη και την μεγάλη του αδυναμία «χτυπούσαν» χωρίς οίκτο: τα ποσοστά του στις βολές και τα τρίποντα.

Κι αν ο τραυματισμός του Κάιρι Ίρβινγκ και ο ανέτοιμος Τζέιμς Χάρντεν έπαιξαν ρολο στην εξέλιξη της σειράς, η ιστορία γράφεται πάντα από τους παρόντες.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με εμφάνιση αληθινού MVP (40 πόντους, 13 ριμπάουντ, 5 ασίστ) έδωσε απαντήσεις στους Haters και οδήγησε τους Μπακς τους τελικούς της Ανατολής, με τη συμβολή του Κρις Μίντλεντον και το κρίσιμο σουτ του Ντρου Χόλιντεϊ.

Μια ατάκα του KD, που ακόμη σκέφτεται πως θα ήταν αυτός στο δρόμο για το δακτυλίδι εάν δεν παρέμενε πιστός στη συνήθεια του να φοράει μεγαλύτερο νούμερο παπούτσια στους αγώνες για να νιώθει πιο άνετα, τα είπε όλα: «Μεγάλος σεβασμός στους Μπακς. Η... ποδάρα μου πάτησε γραμμή. Ήταν θέλημα Θεού».

Ναι, ο Ντουράντ -που ήταν ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ και στο Game 7- είχε το τελευταίο σουτ για τον... τελικό, το έβαλε, αλλά πατούσε γραμμή και ο επικός αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση. Και η νέα απόπειρα του να κουβαλήσει μόνος του τους Νετς είχε την ίδια κατάληξη με τη βολή του Αντετοκούνμπο. Airball, αλλά χωρίς το κοινό να... χρονομετρεί.

Σε μια αναμέτρηση που από την ώρα που ολοκληρώθηκε με θριαμβευτή τον Giannis και τους Μπακς, χαρακτηρίστηκε ως «Game of Ιnches», εμπνευσμένο από την επική ομιλία του Αλ Πάτσινο στην ταινία Any Given Sunday, ο Αντετοκούνμπο κέρδισε πολλά περισσότερα από την πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής: Μεγάλωσε και έκλεισε... στόματα.

Στο τέλος της ημέρας η ομάδα είναι αυτή που κερδίζει και ο καθένας έχει τον ρόλο του. Κι όταν ήρθε η στιγμή ο Giannis ξόρκισε τους δαίμονές του, όπως έγραψε στο Twitter ο τεράστιος Μάτζικ Τζόνσον. Πήγε στο «ζωγραφιστό» -όπου κυριαρχεί- για το πιο σημαντικό καλάθι της παράτασης, πέτυχε 7/9 βολές όταν η μπάλα «έκαιγε» και άφησε στον Μίντλεντον να συναντήσει το πεπρωμένο του ως ο φυσικός closer των Μπακς.

Και όπως είπε και ο ίδιος μετά το μυθικό Game 7: «Η δουλειά δεν έχει τελειώσει» και υπενθύμισε το αυτονόητο: «Παλέψαμε γι' αυτή τη στιγμή, ήθελα να σταθούμε όρθιοι σε αυτή τη στιγμή και να την απολαύσουμε, είμαστε φτιαγμένοι γι' αυτό! Ό,τι κι αν συμβεί, μένουμε μαζί».