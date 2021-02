Αντετοκούνμπο: «Ξέρω πόσο πονάει να χάνεις κάποιον που αγαπάς»

Onsports Team

Κάποια πράγματα θα είναι πάντα πάνω από τον αθλητισμό. Και για τον λόγο αυτό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πριν μιλήσει για όσα έγιναν στο ματς με τη Μινεσότα στάθηκε στην απώλεια της μητέρας του Καρλ Άντονι Τάουνς.

«Το ΝΒΑ είναι μία αδελφότητα. Βρέθηκα στην θέση του Τάουνς πριν 4 χρόνια, όταν πέθανε ο πατέρας μου. Μιλήσαμε πριν λίγους μήνες, αλλά δεν τον είχα δει για καιρό. Πήγα λοιπόν σε αυτόν και του μίλησα, είπαμε κάποια πράγματα, του είπα ότι πρέπει να εκπροσωπεί την οικογένειά του με τον καλύτερο τρόπο. Ξέρω πόσο πονάει, ξέρω πώς είναι να χάνεις κάποιον που αγαπάς και μετά να κάνεις την δουλειά σου. Είναι πολύ δύσκολο. Του είπα ότι τον αγαπάω, να μείνει υγιής και θα τον δω σύντομα».

Όσον αφορά στον αγώνα ο Αντετοκούνμπο είπε: «Όταν δεν μου κάνουν double-team, νιώθω ότι θα είναι καλή βραδιά. Συνήθως παίζω κόντρα σε 2 ή και 3 παίκτες που με πιέζουν. Όταν παίζω ένας εναντίον ενός, ξέρω ότι μπορώ να επιτεθώ όποτε θέλω στο καλάθι, πότε να σουτάρω, πότε να πασάρω. Όταν με μαρκάρουν έτσι, δεν βιάζομαι και παίρνω τον χρόνο μου, κάτι που δεν έκανα στο παρελθόν».

Για την απουσία του Κρις Μίντλετον από το All Star Game είπε:«Για εμένα ο Κρις είναι All Star, χωρίς να θέλω να δείξω ασέβεια στα άλλα παιδιά που το κατάφεραν. Για εμένα είναι All Star.

Ένιωθα καλά τα προηγούμενα χρόνια που ήμασταν μαζί με τον Κρις στο All Star Game. Είναι καλό να έχεις κάποιον δικό σου άνθρωπο, με τον οποίο μιλάς, και να είστε χαρούμενοι μαζί. Θα είναι περίεργο που θα είμαι μόνος μου, αλλά πρέπει να πάω, να περάσω καλά και να εκπροσωπήσω το Μιλγουόκι όσο καλύτερα μπορώ».

Στη συνέχεια ο άσος των Μπακς μίλησε για τον αδερφό του, Θανάση: «Δουλεύει σε όλα. Στο τρίποντό του, στο πώς δημιουργεί. Ο Θανάσης φέρνει ενέργεια και το καταλαβαίνεις. Παίζει σκληρά και κάνει ό,τι του ζητήσει η ομάδα, ακούει, περνάει από τοίχο αν χρειαστεί.

Αυτό κάνει. Είναι αδελφός μου, αλλά γενικά αγαπάω να είμαι μαζί του στο παρκέ επειδή είναι θετικός, θα παίξει σκληρά, θα δουλέψει σκληρά και είναι χαρούμενος για όλους. Σήμερα του έδωσα το παρατσούκλι Ντένις Ρόντμαν».

Κλείνοντας ο Γιάννης είπε: «Προσπαθώ να περνάω καλά. Όταν αρχίζεις να νιώθεις ότι πρέπει να κάνεις πράγματα, δεν έχει πλάκα. Πρέπει να νιώθεις ότι θέλεις να κάνεις πράγματα. Πλέον το αισθάνομαι αυτό. Θέλω να έρχομαι στο γήπεδο και να παίζω και δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα.

Είτε νικήσουμε είτε χάσουμε, δεν με απασχολεί. Με ενδιαφέρει να περνάμε καλά, να κάνουμε το σωστό και να χτίζουμε καλές συνήθειες. Προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου και είμαι χαρούμενος που συμβαίνει αυτό».