NBA: Στους Ουίζαρντς ο Ουέστμπρουκ!

Στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ράσελ Ουέστμπρουκ. Σύμφωνα με τον Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι οι Ρόκετς ήρθαν σε συμφωνία με τους Ουίζαρντς για να πραγματοποιηθεί μια ανταλλαγή μεταξύ του Γουέστμπρουκ και του Τζον Γουόλ.

Θυμίζουμε πως ο Ουέστμπρουκ εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα είχε εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από την ομάδα του Χιούστον και να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα στην οποία θα έχει πιο ξεκάθαρο και πιο σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι της.

Δείτε την ανάρτηση:

Houston has agreed to trade Russell Westbrook to Washington for John Wall and a first-round pick, sources tell ESPN.