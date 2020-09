NBA: Τότε αρχίζουν οι τελικοί

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησε με 117-107 των Ντένβερ Νάγκετς και έφτασαν στους τελικούς του ΝΒΑ, περιμένοντας πλέον το νικητή της σειράς Χιτ-Σέλτικς, που είναι στο 3-2.

Αν οι τελικοί της Ανατολής ολοκληρωθούν στο Game 6, τότε οι τελικοί του ΝΒΑ θα αρχίσουν τα ξημερώματα της προσεχούς Πέμπτης.

Αν οι τελικοί της Ανατολής κριθούν σε έβδομο παιχνίδι, τότε οι τελικοί θα αρχίσουν ξημερώματα Σαββάτου.

