NBA: Μια ευτυχισμένη, οικογενειακή ατμόσφαιρα (video)

Το ΝΒΑ κάνει ότι μπορεί για να κρατήσει το ενδιαφέρον και να «κερδίσει» την πανδημία και φαίνεται πως έχει πάει το όλο θέμα ένα βήμα... παραπέρα. Οι Σανς έκαναν την αρχή και οι Ράπτορς την... συνέχεια.

Πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα των πλέι οφ με τους Μπρούκλιν Νετς η παρουσίαση των πρωταθλητών έγινε από τα... μέλη της οικογενείας του κάθε παίκτη.

Μια στιγμή μοναδική και απολαυστική μετα παιδιά του Καίλ Λάουρι να κλέβουν την παράσταση. Αλλά και η αντίδραση του ίδιου του Λάουρι, μετά την αποθέωση των γιων του, ήταν όλα τα...λεφτά.

Δείτε το βίντεο:

Family first. #WeTheNorth



Inspired by our homies @Suns pic.twitter.com/RLivNiVctG