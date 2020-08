Γιάννης Αντετοκούνμπο: Επίσημα υποψήφιος για MVP και αμυντικός της χρονιάς!

Μετά τα «όργια» που έκανε την προηγούμενη σεζόν με τους Μιλγουόκι Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απόλυτα δίκαια είχε αναδειχθεί MVP στη Regular Season του NBA για τη σεζόν 2018-2019. Ο «Greek Freak» είχε μπει το ίδιο… φουριόζος και στη φετινή σεζόν, αλλά ο κορονοϊός χάλασε τα σχέδια όλων και έφερε τη μεγάλη διακοπή στον «μαγικό κόσμο», όπως και σε όλα τα αθλητικά γεγονότα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Το NBA, όμως, έχει αρχίσει ξανά στη «φούσκα» του Ορλάντο και ο Γιάνναρος συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Με εντυπωσιακές εμφανίσεις οδηγεί στα «Ελάφια» στην πρώτη θέση της περιφέρειας και ελπίζει σε ακόμα καλύτερη πορεία στα playoffs από την περσινή. Η παρουσία του Αντετοκούνμπο ήταν βέβαιο πως θα τον φέρει ξανά υποψήφιο για να διεκδικήσει το βραβείο του MVP για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κάτι που ανακοινώθηκε επίσημα από το NBA το Σάββατο.

Παράλληλα, ο Γιάννης είναι υποψήφιος και για το βραβείο του αμυντικού της χρονιάς. Σε αυτή την κατηγορία έχει αντιπάλους τους Ρούντι Γκομπέρ και Άντονι Ντέιβις, ενώ για το βραβείο του MVP θα παλέψει και πάλι με τον Τζέιμς Χάρντεν και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, πάντως, οι Μπακς διεκδικούν βραβείο και με τον προπονητή τους, Μάικ Μπουντεχόλζερ που είναι υποψήφιος για τεχνικός της χρονιάς. Ο κόουτς του Μιλγουόκι θα διαγωνιστεί με τους Μπίλι Ντόνοβαν (Νετς) και Νικ Νερς (Ράπτορς).

The three finalists for NBA Coach of the Year... Mike Budenholzer, Billy Donovan and Nick Nurse! pic.twitter.com/dOlUd1HAL0