NBA: Έρχεται τουρνουά... NBA2K με τη συμμετοχή των παικτών

Συγκεκριμένα ετοιμάζεται να διοργανωθεί ένα τουρνουά ΝΒΑ 2Κ στο οποίο θα λάβουν μέρος οι παίκτες των ομάδων του NBA, όπου κάθε μία από τις 30 θα έχει έναν εκπρόσωπο.

Για την καλύτερη προβολή, οι αγώνες αναμένεται να μεταδοθούν και τηλεοπτικά. Οι «μάχες» θα είναι επικές μιας και δεν είναι λίγοι οι παίκτες που περνούν αρκετές ώρες στην καραντίνα, παίζοντας video games και κυρίως το ΝΒΑ 2Κ.

