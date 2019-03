Μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του, στο NBA, πραγματοποίησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέναντι στους Γιούτα Τζαζ.

Ο 24χρονος σούπερ σταρ των Μπακς είχε 43 πόντους (13/23 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 11/19 βολές), μάζεψε 14 ριμπάουντ, μοίρασε 8 ασίστ, ενώ είχε 2 κλεψίματα και 1 κόψιμο σε 32' συμμετοχής, με τα «ελάφια» όμως να μην καταφέρνουν να κερδίσουν τους «μορμόνους».

