Ο Έλληνας super star των Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει τη δεύτερη συνεχόμενη εμφάνισή του στο μεγάλο… πάρτι του NBA, το All Star Game το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες.

Η λίγκα ανακοίνωσε τα πρώτα αποτελέσματα από την ψηφοφορία που διεξάγεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει σπάσει όλα τα κοντέρ! Ο «Greek Freak» βρίσκεται στην πρώτη θέση, όχι μόνο της Ανατολικής περιφέρειας, αλλά όλων των παικτών του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, έχοντας 863.416 ψήφους, αφήνοντας την δεύτερη θέση τον ΛεΜπρόν Τζέιμς με 856.080 και στην τρίτη τον Κάιρι Ίρβιγκ με 802.834.

Δείτε…

The #NBAAllStar Voting First Returns for Eastern Conference players!



