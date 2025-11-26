Ελλάδα - Ρουμανία: Αυτή είναι η δωδεκάδα των Ρουμάνων

Οnsports Τeam

Γνωστή έγινε η 12άδα της Ρουμανίας για το παιχνίδι με την Ελλάδα για προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Εθνική ομάδα προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την Ρουμανία, αύριο το απόγευμα στο "Αλεξάνδρειο", με τους ανθρώπους της ομάδας των Ρουμάνων να κάνουν γνωστή τη δωδεκάδα που θα παραταχθεί αύριο στο παρκέ του Παλέ της Θεσσαλονίκης.

Aναλυτικά η 12άδα:

Λούκας Τοχάταν (Βαλτσέα), Στεφάν Γκράσου (Ντινάμο Βουκουρεστίου), Νάντορ Κούτι (Ντινάμο Βουκουρεστίου), Μιχάι Ματσιούτσα (Κορόνα Μπρασόφ), Ντράγκος Ντικουλέσκου (Κέπινγκ Σταρς), Μπόμπε Νικολέσκου (Οραντέα), Ντάρον Ράσελ (Κλουζ), Μπόγκνταν Πόπα (Τάργκου Μούρες), Εμάνουελ Κάτε (Μούρθια), Ράρες Ούτα (Βαλτσέα), Άλεξ Όλα (Βολουντάρι), Τούντορ Γκεόργκε (Ραπίντ Βουκουρεστίου)