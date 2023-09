Μουντομπάσκετ 2023: Σοκ στην αποστολή της Δομινικανής Δημοκρατίας | Πέθανε ο Μπλάντιμιρ Ρεγκαλάδο

Σοκ στη Δομινικανή Δημοκρατία, αφού στην επιστροφή της αποστολής της εθνικής ομάδας μπάσκετ από τη Μανίλα, μετά τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2023, πέθανε ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας, Μπλάντιμιρ Ρεγκαλάδο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πτήσης της αποστολής ο φυσιοθεραπευτής των Δομινικανών υπέστη καρδιακή ανακοπή.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μπλάντιμιρ Ρεγκαλάδο, φυσιοθεραπευτή της Εθνικής μας ομάδας, κατά την επιστροφή μας από το Παγκόσμιο Κύπελλο FIBA 2023 στις Φιλιππίνες. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά σου. Αναπαύσου εν ειρήνη», αναφέρει η ανακοίνωση των Δομινικανών.

Η FIBA επίσης με ανάρτησή της στο Twitter εξέφρασε τη θλίψη της για το συμβάν, επισημαίνοντας:

«Ολόκληρη η οικογένεια της FIBA στέλνει την αγάπη της και τα εγκάρδια συλλυπητήριά της στην οικογένεια της Δομινικανής Δημοκρατίας για τον φυσικοθεραπευτή Μπλάντιμιρ Ρεγκαλάδο ο οποίος έχασε τη ζωή του τραγικά στην επιστροφή της ομάδας στη χώρα, μετά το τέλος των υποχρεώσεών της στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

The entire FIBA team sends its love and heartfelt condolences to @RDBSeleccion and the family of team physiotherapist Bladimir Regalado who tragically passed away while traveling home from the World Cup.



Bladimir will be dearly missed by all.



Rest in peace. pic.twitter.com/VFSqLej5W8