Ο Ματίας Λεσόρ δίνει τη δική του οπτική για την κόντρα με τον Ουέιντ Μπόλντγουιν
Στον πρόσφατο αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens ο παίκτης των Τούρκων προχώρησε μια κίνηση… ασέβειας προς τον κόσμο της ομάδας και ο Γάλλος ήταν εκεί για να υπερασπιστεί την τιμή του συλλόγου.
Λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή του σε αγωνιστική δράση ο Ματίας Λεσόρ ενεπλάκη σε διαμάχη με τον Ουέιντ Μπόλντγουιν λίγη ώρα μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ο παίκτης των Τούρκων προκάλεσε τον κόσμο, ο Λεσόρ έσπευσε να τον σταματήσει και ο σέντερ του «τριφυλλιού» δίνει τη δική του οπτική.