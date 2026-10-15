Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν 74-65: Σοβαρεύτηκε στο τρίτο δεκάλεπτο και πήρε τη νίκη

Την 5η νίκη της πήρε η Φενέρμπαχτσε, επικρατώντας της Παρτίζαν στην Κωνσταντινούπολη (74-65). Το ματς ήταν χωρισμένο σε δύο διαφορετικά ημίχρονα, καθώς στο πρώτο οι Σέρβοι κατάφεραν να «βραχυκυκλώσουν» τους Τούρκους, αλλά στο δεύτερο η ομάδα του Γιασικεβίτσιους ήταν εξαιρετική.

Είναι χαρακτηριστικό πως τα «καναρίνια» πέτυχαν 25 πόντους στο πρώτο ημίχρονο (25-28), ενώ στο τρίτο δεκάλεπτο σημείωσαν 34! Φτάνοντας από το -3 στο +15 και ουσιαστικά «κλείδωσαν» τη νίκη.

Η Φενέρ έχει ρεκόρ 5-1 με το αποτέλεσμα αυτό, ενώ η Παρτίζαν ολοκληρώνει τη «διαβολοβδομάδα» χωρίς νίκη, καθώς μετά τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Βελιγράδι, τη νίκη και η τουρκική ομάδα στην Κωνσταντινούπολη. Οι Σέρβοι υποχώρησαν στο 3-3.

Ο Σιλντς με 17 ήταν ο πρώτος σκόρερ, με τον Χόρτον-Τάκερ να ακολουθεί στους 14. Από 11 είχαν Κλάιμπερν και Μπάλντγουιν. Για τους ηττημένους, Τόμπσον με 13 και Στίβενς-Χέιζ (από 12) ήταν οι καλύτεροι.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.