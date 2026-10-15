Μπεσίκτας: Μετά τον Λόνι Γουόκερ, κινείται και για τον Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ
Η Μπεσίκτας συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ της, με τον Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ να βρίσκεται στο μεταγραφικό της στόχαστρο, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία.
Η Μπεσίκτας, υπό τις οδηγίες του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, θέλει να προσθέσει ακόμη περισσότερη ποιότητα στο δυναμικό της, εξετάζοντας την περίπτωση του Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ.
Ο 24χρονος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν στη Φενέρμπαχτσε. Στη συνέχεια, επιχείρησε να διεκδικήσει μια ευκαιρία στο NBA μέσω του Summer Camp των Chiacago Bulls.
Προς το παρόν, ο Αμερικανός δεσμεύεται με μη εγγυημένο συμβόλαιο με τους Bulls, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, η Μπεσίκτας θα μπορούσε να κινηθεί για την απόκτησή του, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την περιφέρειά της.