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Μπεσίκτας: Μετά τον Λόνι Γουόκερ, κινείται και για τον Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ

Η Μπεσίκτας συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ της, με τον Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ να βρίσκεται στο μεταγραφικό της στόχαστρο, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία.

Μπεσίκτας: Μετά τον Λόνι Γουόκερ, κινείται και για τον Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ
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Η Μπεσίκτας, υπό τις οδηγίες του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, θέλει να προσθέσει ακόμη περισσότερη ποιότητα στο δυναμικό της, εξετάζοντας την περίπτωση του Μπράντον Μπόστον Τζούνιορ.

Ο 24χρονος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν στη Φενέρμπαχτσε. Στη συνέχεια, επιχείρησε να διεκδικήσει μια ευκαιρία στο NBA μέσω του Summer Camp των Chiacago Bulls.

Προς το παρόν, ο Αμερικανός δεσμεύεται με μη εγγυημένο συμβόλαιο με τους Bulls, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησής του. Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, η Μπεσίκτας θα μπορούσε να κινηθεί για την απόκτησή του, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την περιφέρειά της.

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