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Μπαλτσερόφσκι ενόψει Ολυμπιακού: «Έχουν σπουδαία ομάδα, είναι ένας αγώνας που θέλουμε να κερδίσουμε»

Οι δηλώσεις του Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι ενόψει του αγώνα της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της EuroLeague.

Μπαλτσερόφσκι ενόψει Ολυμπιακού: «Έχουν σπουδαία ομάδα, είναι ένας αγώνας που θέλουμε να κερδίσουμε»
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Για τον χαρακτήρα νικητή που διαθέτει η Μπαρτσελόνα, την εμπιστοσύνη που εισπράττει στη Βαρκελώνη αλλά και τη σπουδαία επικείμενη μάχη με τον Ολυμπιακό στο «Palau Blaugrana» για την 6η αγωνιστική της EuroLeague, μίλησε ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι.

Ο Πολωνός σέντερ των Καταλανών στάθηκε στο μέταλλο που βγάζει η ομάδα του στα δύσκολα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον σεβασμό του προς τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πολωνός σέντερ:

«Η ομάδα έχει τον χαρακτήρα να παλεύει πάντα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορείς να το προπονήσεις. Είναι κάτι που ο καθένας μας έχει μέσα του.

Αισθάνομαι πολύ καλά και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπορώ να βοηθάω την ομάδα. Μου αρέσει που οι συμπαίκτες μου και ο προπονητής με εμπιστεύονται. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που απολαμβάνω αυτή την εμπιστοσύνη σε έναν σύλλογο όπως η Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός είναι σπουδαία ομάδα. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το παιχνίδι σαν κάποια δοκιμασία, αλλά ως έναν αγώνα που θέλουμε να κερδίσουμε».

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