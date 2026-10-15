Μπαλτσερόφσκι ενόψει Ολυμπιακού: «Έχουν σπουδαία ομάδα, είναι ένας αγώνας που θέλουμε να κερδίσουμε»

Για τον χαρακτήρα νικητή που διαθέτει η Μπαρτσελόνα, την εμπιστοσύνη που εισπράττει στη Βαρκελώνη αλλά και τη σπουδαία επικείμενη μάχη με τον Ολυμπιακό στο «Palau Blaugrana» για την 6η αγωνιστική της EuroLeague, μίλησε ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι.

Ο Πολωνός σέντερ των Καταλανών στάθηκε στο μέταλλο που βγάζει η ομάδα του στα δύσκολα, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον σεβασμό του προς τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πολωνός σέντερ:

«Η ομάδα έχει τον χαρακτήρα να παλεύει πάντα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορείς να το προπονήσεις. Είναι κάτι που ο καθένας μας έχει μέσα του.

Αισθάνομαι πολύ καλά και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπορώ να βοηθάω την ομάδα. Μου αρέσει που οι συμπαίκτες μου και ο προπονητής με εμπιστεύονται. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που απολαμβάνω αυτή την εμπιστοσύνη σε έναν σύλλογο όπως η Μπαρτσελόνα.

Ο Ολυμπιακός είναι σπουδαία ομάδα. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το παιχνίδι σαν κάποια δοκιμασία, αλλά ως έναν αγώνα που θέλουμε να κερδίσουμε».