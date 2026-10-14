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Ο Χουάντσο «έκλεψε» το κινητό του admin για να στείλει μήνυμα στους Παναθηναϊκούς

Η ξεχωριστή ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστή τον Ισπανό, ο οποίος περιμένει τους φιλάθλους να γεμίσουν το T-Center στο ματς με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. 

Ο Χουάντσο «έκλεψε» το κινητό του admin για να στείλει μήνυμα στους Παναθηναϊκούς
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O Παναθηναϊκός έκανε το 5 στα 5 στο Βελιγράδι και ήδη στρέφει το βλέμμα του στο ματς της Παρασκευής με την Χάποελ Τελ Αβίβ. Επιστροφή στο Telekom Center Athens και οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» ετοιμάζονται για μια ακόμη βραδιά γεμάτη Παναθηναϊκό.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ… έκλεψε το κινητό από τον admin των social media της «πράσινης» ΚΑΕ. Κι εκεί έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο, ενόψει του αγώνα με τους Ισραηλινούς:

«Γεια σε όλους. Μόλις έκλεψα το κινητό. Θέλω μόνο να σας πω ότι σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή. Θα είναι ένα κορυφαίο ματς. Ας το κάνουμε μαζί».

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