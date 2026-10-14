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Παππας: «Καταστροφικό το πρώτο μέρος, άλλαξε το μομέντουμ στο δεύτερο»

Οι δηλώσεις του άμεσου συνεργάτη του Γιώργου Μπαρτζώκα, Χρήστου Παππά, μετά την τεράστια νίκη-ανατροπή του Ολυμπιακού επί της Βαλένθια στη Roig Arena για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.

Παππας: «Καταστροφικό το πρώτο μέρος, άλλαξε το μομέντουμ στο δεύτερο»
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O Χρήστος Παππάς βρέθηκε στη θέση του πρώτου προπονητή στο παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποβάλλεται στο 32' με δύο τεχνικές ποινές.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο Έλληνας τεχνικός παραδέχθηκε πως το πρώτο ημίχρονο υπήρξε καταστροφικό για τους Πειραιώτες, τονίζοντας ωστόσο πως η εικόνα μεταμορφώθηκε πλήρως στην επανάληψη, με την αμυντική σκλήρυνση και την αλλαγή του μομέντουμ να δίνουν το σύνθημα για το τελικό «διπλό» στη Ισπανία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χρήστου Παππά:

«Αρχικά, θέλω να συγχαρώ την Βαλένθια, όχι μόνο για την αποψινή προσπάθεια αλλά και για την ομάδα που έχουν παρουσιάσει μέχρι τώρα. Πολύ καλή ομάδα. Είχαμε καταστροφικό πρώτο ημίχρονο, δεν παίξαμε άμυνα, επιθετικά ήμασταν αργοί, δεν προστατέψαμε το ζωγραφιστό, δεν εκτελούσαμε.

Μετά από δύο λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε το μομέντουμ, αρχίσαμε να παίζουμε άμυνα, δεχθήκαμε 31 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί άλλαξε το μομέντουμ.

Συγχαρητήρια στους παίκτες, έχουμε μπροστά μας το ματς με την Μπαρτσελόνα».

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